波兰电影《盲琴师》，将亮相本届金鸡国际影展“最受厦门观众喜爱外国影片”评选单元。

时光网讯





天才爵士钢琴家的音乐人生

即将与厦门观众大银幕相见





电影改编自天才爵士钢琴家米耶奇斯瓦夫·科什（Mieczyslaw Kosz）短暂又绚烂的一生。幼年的米耶特因一场疾病视力逐渐消减，但钢琴却为他打开了新的大门，凭借非凡的音乐天赋，米耶特找到了新的灵魂寄居之地，并用音乐赋予的力量一次次冲击宿命的禁锢，对抗命运的不公。







《盲琴师》米耶特和祖莎酒吧对话





金鸡国际影展的“最受厦门观众喜爱的外国影片评选单元”是独立于金鸡奖的评选单元，以“观众票选+专业评委选评”的模式进行。入围影片的评选标准除了艺术成就、思想、手法和技术质量外，影片命题是否符合本届影展的主题也是重要的标准之一。本届金鸡国际影展的主题是“同理心”。





《盲琴师》（暂译）用高超的视听语言细腻的梳理了米耶特的人生脉络，用美妙的音符勾连起银幕外的观众，牵动观影者的情绪，一起经历米耶特的痛苦与迷茫，执着与疯狂，引发观影者的强烈共情。这种细腻的情感表达与影展主题不谋而合，相信一定会为观众带来别样的感动。







《盲琴师》米耶特深思凝望





横扫欧洲各大国际电影节

上影节口碑先声夺人





此前，该片已在欧洲横扫多个电影大奖，包括波兰电影节银狮奖（最佳故事片）、最佳男主演、最佳摄影等七项大奖和波兰电影金像奖最佳电影配乐，电影音效大奖。值得一提的是，在今年的第23届上海国际电影节上，影片更获得了最高奖项“金爵奖最佳影片”的提名。





在上影节期间，《盲琴师》（暂译）的三场展映场场爆满，展映结束后获得了业内外的交口称赞：“演奏场面都做得很精致，尤以第一场完整的钢琴段落惊艳绝伦。”“意犹未尽，爵士乐太美啦！”“影片紧扣人物情绪和故事情节的视听语言让人大为惊艳！” 、“今年看到的最好的艺术电影！”







《盲琴师》米耶特演奏爵士乐





影片跨越了语言、地域和文化差异的障碍，感动了半个地球之外的中国观众，此番入围金鸡国际影展，再次认证了自身的优秀品质。





复刻神级爵士乐演奏现场

带来绝佳的视听体验





本片由导演马切伊·佩普日察执导，大卫·奥格尼克领衔主演，这是两位电影人继2013年获奖影片《生命如此美好》后的第二次合作，二人也早已是默契的银幕搭档。







《盲琴师》米耶特在酒吧演奏





影片幕后卡司也十分亮眼，由波兰殿堂级爵士钢琴家与音乐制作人莱谢克·莫日泽尔担任编曲；摄影方面，该片曾获Camerimage 国际电影节金蛙奖（最高奖项）提名，该奖项被誉为是奥斯卡最佳摄影奖的风向标，是全球电影摄影师的最高荣誉，影片的声画品质，可见一斑。





影片中几场爵士乐演奏现场水准极高，堪称神级复刻。导演用了大量富有表现力的镜头和声效，来让观众更直观地感知男主人公的音乐世界和爵士乐的非凡魅力。据悉，《盲琴师》（暂译）将在本次金鸡国际电影展上参与展映，敬请期待。

近日，2020年金鸡国际影展首批片单正式公布，电影《盲琴师》（暂译）与另外十一部佳作一同亮相。与此同时，这十二部影片也一并入围了本届金鸡国际影展“最受厦门观众喜爱外国影片”评选单元。从11月16日开始，专家评审和大众评审将一同评选出最受观众喜爱影片、导演、男女主角等荣誉。

编辑：甄甏甏