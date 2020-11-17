在电影《气球》中，一个普通家庭面临的真实困境，被升华为关于信仰与现实如何抉择的哲学思辨。通俗易懂略带黑色幽默的故事背后，是值得仔细咂摸的人性深度，万玛才旦导演的才华在《气球》中被彰显的淋漓尽致。这部屡获殊荣的电影佳作，更得到了电影界、文化界等社会各界意见领袖的一致赞扬，被称为万玛才旦导演最好的一部作品。



卓嘎（索朗旺姆 饰）和达杰（金巴 饰）凝视着种羊





女性生育话题背后的哲学思辨

两难困境引大众热议





电影《气球》讲述了达杰（金巴 饰）一家因一只普通的避孕套卷入了一系列尴尬而又难以抉择的事件当中。妻子卓嘎（索朗旺姆 饰）意外怀孕想要打掉孩子，但信仰虔诚、思想传统的达杰坚信孩子是去世的父亲灵魂轮回转世，面对现实的各种问题和压力，他们原本宁静的日常生活被彻底打破，恩爱的夫妻俩之间出现了不可调和的矛盾。





电影《气球》围绕着女性生育自主权的话题，讲述灵魂信仰与现实的紧张关系。一方面是流淌在血液里的信仰，家人坚信爷爷的亡灵会轮回转世回到自己家里；而另一方面，则是卓嘎受到了女性不是生孩子的工具等现代价值观的影响。不同观念的矛盾和冲突，让卓嘎倍感焦虑迷茫。而妹妹卓玛与前任情人的故事，也是卓嘎最终命运的参照对比，为电影留下了丰富的解读空间。





信仰是对生命意义的终极追问，而当信仰与现实出现两难困境时，人们又该如何抉择？电影直面信仰遭遇挑战时人们的迷茫焦虑，将哲学高度的人文思辨，落地为一个女性及一个普通家庭的真实故事，举重若轻，揭露了每个人都会面临的真实困境，对其发出的追问和思考，更具有普世价值。





终极预告的结尾，象征着希望与生命的红色气球飘远，面对家人的请求，卓嘎是否会留下这个孩子，开放式的结局更是引发了众多影迷的热议，而更多精彩的故事，大家不妨在11月20日去电影院细细品味。







卓嘎（索朗旺姆 饰）陷入是否生孩子的焦虑





屡获国际殊荣

2020年最值得期待的高口碑电影佳作

近年来，万玛才旦导演的作品一直是海内外各大国际电影节的宠儿，导演的全球影响力与日俱增。据悉，电影《气球》曾入围威尼斯国际电影节、多伦多国际电影节、釜山国际电影节、东京FILMeX电影节、亚洲电影大奖、上海国际电影节、海南岛国际电影节、平遥国际电影节等多个国际国内权威电影节，并获得最佳影片、最佳导演、最佳编剧、最佳女主角等多项提名及奖项。





女主角索朗旺姆更凭借本片，荣获第2届海南国际电影节最佳女主角奖，她也是西藏地区首位荣获国际电影节影后殊荣的演员。







卓嘎（索朗旺姆 饰）陷入是否生孩子的焦虑





上海电影集团前副总裁、上海市电影评论学会副秘书长、中国著名编剧、上海视觉艺术学院教授汪天云先生，曾评价万玛才旦导演的创作是超越时代、超越民族的。比如电影中涉及的女性生育权就是一个全球性的话题，极易引发大众共鸣。而《气球》对人类普遍困境的哲学思辨，也是众多影迷热议的焦点。另外，在电影视听艺术上，《气球》也是大师级水准。





电影《气球》由《塔洛》《撞死了一只羊》原班人马制作，索朗旺姆、金巴和杨秀措三位主演，都是万玛才旦导演的固定合作班底，幕后主创更是汇集了当代电影的顶级制作精英，如摄影指导吕松野，剪辑指导廖庆松、金镝，声音指导杜笃之、吴书瑶等，已故伊朗电影大师阿巴斯的御用作曲裴曼·雅茨达尼安(Peyman Yazdanian)担纲影片配乐，让电影的艺术品质臻于完美。





可以说，电影《气球》无论在艺术审美还是思想内涵上，都是2020年一部非常值得期待的高品质口碑佳片。《气球》 在全国路演中，更是受到了影视界、文化界等社会各界精英领袖的大力推荐。比如谢飞导演、陈丹青老师等均对导演及其作品赞不绝口，还有众多明星艺人为电影强势打call，如著名演员宋佳、郑恺等。11月20日，希望有更多的观众能够走进影院，助力《气球》能够越飞越高。