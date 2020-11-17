《地狱男爵》首周末累计票房破6800万，一举成为年度最卖座的好莱坞真人超英大片。

时光网讯 好莱坞超英特效巨制《地狱男爵：血皇后崛起》正在全国热映中，在上映首日便票房破1400万，成为当天单日票房冠军，上映首周连续7天票房、排片、上座率位居电影榜前三，首周末累计票房破6800万，一举成为年度最卖座的好莱坞真人超英大片。





该片由热门美剧《权力的游戏》导演尼尔·马歇尔执导，大卫·哈伯、“生化女”米拉·乔沃维奇、丹尼尔·金、萨莎·莱恩等好莱坞实力派明星联袂出演，11月持续燃爆影院，开启年末好莱坞超英大片观影狂潮。







地狱男爵绝杀格斗场





作为年度最卖座的好莱坞真人超英特效大片，《地狱男爵：血皇后崛起》可谓光环无数，影片不仅改编自黑马漫画公司的同名漫画IP，地狱男爵更是好莱坞超英漫画史上最受人们喜爱的超级英雄之一，而导演尼尔·马歇尔曾执导《权力的游戏》、《西部世界》、《迷失太空》等热门美剧，此次在电影中更是一手打造地狱男爵独战三大丧尸巨人，地狱巨怪冲出地表席卷伦敦等视效惊人的震撼画面。







地狱男爵与通灵少女





有观众评论电影堪称颠覆视听，令人倍觉刺激震撼：“这是一部几乎每5分钟都能燃起一次内热外也热的热血盛宴”。





同时，为了给观众带来前所未见的观影体验，与曾获奥斯卡最佳化妆造型奖的乔尔·哈罗Joel Harlow共同联手，不仅塑造出更加生猛强悍的地狱男爵形象，更在电影中设计开发处超过30种怪物形象。从大家耳熟能详的雅加婆婆、觉醒野猪怪和丧尸巨人，到冲破地狱之门席卷伦敦的地狱巨怪，以及响应血皇后召唤现身的各种黑暗生物，无一不让观众体验到充满黑暗哥特风和克苏鲁元素的震撼视觉奇观。







地狱男爵在B.P.R.D总部





值得一提的是，今年好莱坞大片的持续缺席，不可避免的也让中国观众和电影院感受到了寒潮，而《地狱男爵：血皇后崛起》的出现不仅刷新了年度好莱坞真人超英大片的票房纪录，更像是冬天里的一把火再度燃爆影院，有影迷赞到电影真正做到了动作爽、场面大、视效燃，“不仅绝对绝对值回票价，更是今年大银幕罕见级别，且看且珍惜”。







地狱男爵展开行动

编辑：迪通拿