根据同名畅销小说改编的新片《藏地奇兵》由秦岚担任出品人兼艺术总监，今日宣布杀青。

时光网讯 由沃星影业、拉近影业、拉近沃星影业出品，成都影视硅谷集团联合出品的电影《藏地奇兵》日前正式杀青，并首次曝光剧照，还原度极高的角色造型与场景让人眼前一亮，对影片倍添期待。《藏地奇兵》由著名演员秦岚担任出品人兼艺术总监，张楚晗担任总制片人，张著麟、李希杰、温子迅执导，魏千翔、屈菁菁、邢瀚卿、吴静怡、吴骏超、陈剑、杨青竹主演，吕颂贤特别出演。







屈菁菁





连日奋战喜迎杀青

角色形象还原度高获赞





《藏地奇兵》系列电影改编自巴娃的同名畅销小说，开篇之作讲述考古团队穿越原始秘境寻找格萨尔王遗迹的探险故事。剧组克服高原反应，以及艰苦的户外拍摄条件，在经历了连日紧张拍摄后，终于迎来电影的正式杀青。





随着首波剧照的发布，片中角色形象也一并曝光。魏千翔演绎退伍特种兵马强，痞帅不羁的造型原地圈粉。屈菁菁出演智勇双全的考古奇才林西，形象干练飒爽，无疑又是一位“乘风破浪的姐姐”。吴骏超饰演邪魅帅气的吴天，冷酷银发造型极其抢眼。







魏千翔





此外，邢瀚卿出演深藏不露的技术老宅达叔、吴静怡出演古灵精怪的异域萝莉、陈剑饰演心狠手辣的反派森哥、杨青竹饰演人狠话不多的冷艳杀手、吕颂贤出演利欲熏心的幕后大佬，角色造型亦可圈可点。如此高度还原的人物，足见《藏地奇兵》剧组在选角与造型方面的用心，并获得众多原著粉丝的认可，不少人惊叹“简直像直接从书里走出来的”、“跟小说里对号入座了”。







吕颂贤





剧组辗转多地取景探寻秘境

藏地奇遇与热血探险引期待





电影《藏地奇兵》围绕一生戎马、扬善抑恶的格萨尔王遗留下的神秘宝藏展开，在跌宕起伏的情节之余，亦对瑰丽艰险的藏地奇观、博大精深的藏地文化有着精彩呈现。





为此，剧组不辞辛劳，辗转四川多地取景，在甘孜州石渠县的松格玛尼石经城开机，寻访格萨尔王的传说和遗迹。随后剧组转场凭溶洞、石林、天坑等多样地质风貌著称的兴文石海风景名胜区，借以展现电影中的秘境。此外，《藏地奇兵》还是首部在成都影视硅谷摄影大棚开拍的电影，壮美自然风光结合专业化的场景设计与搭建，相信影片必将给观众带来一场藏地奇遇与热血探险的视觉盛宴。





邢瀚卿





主创艺人合影





吴静怡





吴骏超





陈剑





杨青竹





主创合影





工作人员合影

编辑：迪通拿