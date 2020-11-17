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秦岚出品新片"藏地奇兵"正式杀青

探秘护宝小队惊艳曝光 藏地奇遇与热血探险

2020-11-17 13:19:47 来源：Mtime时光网

根据同名畅销小说改编的新片《藏地奇兵》由秦岚担任出品人兼艺术总监，今日宣布杀青。
　　时光网讯　由沃星影业、拉近影业、拉近沃星影业出品，成都影视硅谷集团联合出品的电影《藏地奇兵》日前正式杀青，并首次曝光剧照，还原度极高的角色造型与场景让人眼前一亮，对影片倍添期待。《藏地奇兵》由著名演员秦岚担任出品人兼艺术总监，张楚晗担任总制片人，张著麟、李希杰、温子迅执导，魏千翔、屈菁菁、邢瀚卿、吴静怡、吴骏超、陈剑、杨青竹主演，吕颂贤特别出演。


屈菁菁

连日奋战喜迎杀青  
角色形象还原度高获赞

　　《藏地奇兵》系列电影改编自巴娃的同名畅销小说，开篇之作讲述考古团队穿越原始秘境寻找格萨尔王遗迹的探险故事。剧组克服高原反应，以及艰苦的户外拍摄条件，在经历了连日紧张拍摄后，终于迎来电影的正式杀青。

　　随着首波剧照的发布，片中角色形象也一并曝光。魏千翔演绎退伍特种兵马强，痞帅不羁的造型原地圈粉。屈菁菁出演智勇双全的考古奇才林西，形象干练飒爽，无疑又是一位“乘风破浪的姐姐”。吴骏超饰演邪魅帅气的吴天，冷酷银发造型极其抢眼。


魏千翔

　　此外，邢瀚卿出演深藏不露的技术老宅达叔、吴静怡出演古灵精怪的异域萝莉、陈剑饰演心狠手辣的反派森哥、杨青竹饰演人狠话不多的冷艳杀手、吕颂贤出演利欲熏心的幕后大佬，角色造型亦可圈可点。如此高度还原的人物，足见《藏地奇兵》剧组在选角与造型方面的用心，并获得众多原著粉丝的认可，不少人惊叹“简直像直接从书里走出来的”、“跟小说里对号入座了”。


吕颂贤

剧组辗转多地取景探寻秘境  
藏地奇遇与热血探险引期待

　　电影《藏地奇兵》围绕一生戎马、扬善抑恶的格萨尔王遗留下的神秘宝藏展开，在跌宕起伏的情节之余，亦对瑰丽艰险的藏地奇观、博大精深的藏地文化有着精彩呈现。

　　为此，剧组不辞辛劳，辗转四川多地取景，在甘孜州石渠县的松格玛尼石经城开机，寻访格萨尔王的传说和遗迹。随后剧组转场凭溶洞、石林、天坑等多样地质风貌著称的兴文石海风景名胜区，借以展现电影中的秘境。此外，《藏地奇兵》还是首部在成都影视硅谷摄影大棚开拍的电影，壮美自然风光结合专业化的场景设计与搭建，相信影片必将给观众带来一场藏地奇遇与热血探险的视觉盛宴。

邢瀚卿


主创艺人合影


吴静怡


吴骏超


陈剑


杨青竹


主创合影


工作人员合影

   编辑：迪通拿

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 藏地奇兵 杀青
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