2020-11-17 13:35:10 来源：Mtime时光网
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刘亦菲登上《好莱坞报道者》杂志封面
科比追悼会 乔丹、奥尼尔等人都来了
第70届柏林电影节落幕
下架前再看一遍
编辑：小火纸
导演：扎克·施奈德
主演：艾梅柏·希尔德
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Zack Snyder
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蓝爸爸666
26分钟前
我就觉得尾灯是真冤……这大黑锅背的，估计他的版本也被华纳高层修改了不少，我不相信那个拍出萤火虫，宁静号，复联1的尾灯能把正联拍成这个德性。还有大卫阿耶那水平能把自杀小队拍成那样我也是不信的。
这年头感情全是走私货
31分钟前
看归看。骂归骂。还是担心成片的质量。特效 画面 动作戏上不奢望有什么惊喜，就希望剧情上能有突破，换算成迷你剧的形式，渣导还是讲不好故事就说不过去了
月禾
32分钟前
坐等明天，我要第一时间刷！
jazine
49分钟前
尾灯的复联一还是拍得不错的。
笑着的伤疤
1小时前
坐等明天的预告
MTFK
2小时前
扎导很帅啊
本体论的笑
可能有新镜头，可能
撸管的时候会脸红
希望能在国内的IMAX 影院欣赏扎导的正联，顺便期待一下能看到扎导提到的IMAX的黑白版本，真的是过年了！真的就要来了，太不容易了。 #UsUnited
专注的马湘云
3小时前
这是用来给自家流媒体平台吸粉用的，慢慢营销，正片不用期待太多
只吐不喷那是不可能的
这次要是还是不行，那只能怪扎导了，尾灯是清白的
撸管的时候会脸红2小时前
喜欢扎导风格，以及老DC粉，和喜欢尾灯低俗笑料，恶搞风格的肯定不是一类人。对于我个人，尾灯不可能洗白，他的所作所为是不可能被我原谅的。但是，也会有人喜欢尾灯的风格，我理解。
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