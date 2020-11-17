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《扎导版正义联盟》明日凌晨发新预告

扎导直播和粉丝互动 预告将有新镜头

2020-11-17 13:35:10 来源：Mtime时光网

11月18日凌晨《扎克施奈版正义联盟》有新预告发布。


　　

下架前再看一遍

时光网讯 据外媒报道，《扎克·施奈德版正义联盟》首款预告因为音乐版权原因而下架，经过调整后11月17号会重新上线。扎克·施奈德将安排了一场直播，解析预告片并且回答粉丝问题，预告片中还可能有新镜头。

　　与此同时，《正义联盟》摄影师Fabian Wagner分享多张2016年该片片场照，以及试装、试拍照，一晃也几年了。他也参与了这次的导演剪辑版补充拍摄。 ​​​






   编辑：小火纸

关键词： 正义联盟 扎克施奈德 剪辑版 预告 片场照
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扎克·施奈德版正义联盟 (2021)

-1.0

导演：扎克·施奈德

主演：艾梅柏·希尔德

在线播放

扎克·施奈德

扎克·施奈德

Zack Snyder

职业：导演 | 制作人

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