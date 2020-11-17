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《一秒钟》曝幕后纪录片海报

关于热爱，不是一秒钟，而是一辈子

2020-11-17 15:27:43 来源：Mtime时光网

片方发布《一秒钟》幕后纪录片海报，公布【《一秒钟》纪录片：关于热爱，不是一秒钟，而是一辈子】将于11月17-19日分三集于欢喜首映APP上线。
      时光网讯张艺谋执导并参与编剧，张译、刘浩存、范伟主演的剧情片《一秒钟》已定档于11月27日全国公映。近日，片方发布《一秒钟》幕后纪录片海报，公布【《一秒钟》纪录片：关于热爱，不是一秒钟，而是一辈子】将于11月17-19日分三集于欢喜首映APP上线，为广大观众揭秘《一秒钟》拍摄幕后全程，带领观众们更深入的走进张艺谋导演《一秒钟》的深情光影世界。

心心念念的故事 
不负初心的张艺谋

      电影《一秒钟》此前曾发布过张艺谋导演写给所有爱电影的人的亲笔信，信中曾写道，“我永远也忘不了小时候看电影的某种情景，那种难言的兴奋和快乐，就像一场梦。”这样的兴奋与快乐，从纪录片海报便可见一斑。

      张艺谋导演曾讲述，故事灵感来源于他自己的早期经历，“很多年断断续续的想法，那些对于胶片的回忆。”大幕落下，灯光亮起，十里八乡齐聚一堂，共赴一场光影之约，那是物质与精神匮乏的70年代人们对陌生的电影世界的好奇与热情，导演将深藏脑海中的胶片时代的记忆进行了更为深情的表达，便构成了一个略带文艺色彩的现实主义故事。

戏里戏外惺惺相惜 
茫茫大漠与真情相逢

      《一秒钟》讲述的是没赶上电影场次的张九声（张译 饰）与想要废旧胶片做灯罩的刘闺女（刘浩存 饰）以及放电影从未失误过的范电影（范伟 饰）因一场电影结下了不解之缘的故事。张九声是失去女儿的父亲，刘闺女是失去父爱的女儿；张九声为一秒钟的镜头千里追寻，刘闺女为12.5米废旧胶片穿越滚滚黄沙，那是一场天涯沦落人惺惺相惜的相遇。

      电影不仅讲述了一场惺惺相惜的相遇，幕后的创作更是惺惺相惜一词的现实表达。《一秒钟》是张艺谋导演携手合作多年的幕后团队共同打造，用导演的话说，“经历过胶片时代的老伙计都被叫回来了。”

      11月17日至11月19日，《一秒钟》纪录片将分为张艺谋篇、张译vs范伟篇、刘浩存篇，共三集陆续于欢喜首映APP上线与广大观众们见面。三集纪录片更加完整的还原了电影《一秒钟》的诞生全过程，真实记录了一部电影台前幕后所有工作人员的点滴付出。

   编辑：马里昂巴德

关键词： 一秒钟 张艺谋
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一秒钟

一秒钟 (2020)

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导演：张艺谋

主演：张译 刘浩存

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张艺谋

张艺谋

Yimou Zhang

职业：导演 | 演员 | 制作人 | 编剧 | 摄影 | 艺术指导

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