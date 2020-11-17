片方发布《一秒钟》幕后纪录片海报，公布【《一秒钟》纪录片：关于热爱，不是一秒钟，而是一辈子】将于11月17-19日分三集于欢喜首映APP上线。





心心念念的故事

不负初心的张艺谋





电影《一秒钟》此前曾发布过张艺谋导演写给所有爱电影的人的亲笔信，信中曾写道，“我永远也忘不了小时候看电影的某种情景，那种难言的兴奋和快乐，就像一场梦。”这样的兴奋与快乐，从纪录片海报便可见一斑。





张艺谋导演曾讲述，故事灵感来源于他自己的早期经历，“很多年断断续续的想法，那些对于胶片的回忆。”大幕落下，灯光亮起，十里八乡齐聚一堂，共赴一场光影之约，那是物质与精神匮乏的70年代人们对陌生的电影世界的好奇与热情，导演将深藏脑海中的胶片时代的记忆进行了更为深情的表达，便构成了一个略带文艺色彩的现实主义故事。





戏里戏外惺惺相惜

茫茫大漠与真情相逢





《一秒钟》讲述的是没赶上电影场次的张九声（张译 饰）与想要废旧胶片做灯罩的刘闺女（刘浩存 饰）以及放电影从未失误过的范电影（范伟 饰）因一场电影结下了不解之缘的故事。张九声是失去女儿的父亲，刘闺女是失去父爱的女儿；张九声为一秒钟的镜头千里追寻，刘闺女为12.5米废旧胶片穿越滚滚黄沙，那是一场天涯沦落人惺惺相惜的相遇。





电影不仅讲述了一场惺惺相惜的相遇，幕后的创作更是惺惺相惜一词的现实表达。《一秒钟》是张艺谋导演携手合作多年的幕后团队共同打造，用导演的话说，“经历过胶片时代的老伙计都被叫回来了。”





11月17日至11月19日，《一秒钟》纪录片将分为张艺谋篇、张译vs范伟篇、刘浩存篇，共三集陆续于欢喜首映APP上线与广大观众们见面。三集纪录片更加完整的还原了电影《一秒钟》的诞生全过程，真实记录了一部电影台前幕后所有工作人员的点滴付出。



