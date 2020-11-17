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"疯狂原始人2"郭京飞配音瓜哥发特辑

首度为动画配音 幽默感十足爆笑指数再升级

2020-11-17 16:29:18 来源：Mtime时光网

郭京飞要为《疯狂原始人2》中的瓜哥配音，片方今日发布了特辑。
　　时光网讯　由环球影业和梦工场动画公司联手打造的动画喜剧电影《疯狂原始人2》将于11月27日正式登陆国内院线。今日片方发布郭京飞配音特辑，实力派演员郭京飞化身原始人大家长瓜哥，用极具特点的声音赋予了这一经典角色全新的魅力，为影片注入更多笑段。这个冬天，瓜哥将带领咕噜家族再掀爆笑热潮。

　　在危机重重的原始世界，必须小心谨慎才能生存下去，作为顶梁柱的瓜哥，承担着养家糊口的重任。他看似顽固敏感、强硬古板，其实内心深处有着对家人无限的爱，正如郭京飞在特辑中所说：“瓜哥是一个温暖的原始人，很好的父亲。”瓜哥最大的追求就是家庭的安全与和睦，但常常弄巧成拙，不被理解，他这种虽然很“笨”却仍不惜一切去努力的铁汉柔情也让郭京飞直言“感动”。


咕噜家族大家长瓜哥

　　凭借过硬的表演实力和扎实的台词功底，郭京飞在影视剧和话剧舞台都取得了不俗的成绩，是不少人心目中“演技派”的代表。虽然《疯狂原始人2》是郭京飞首度为动画电影配音，但在之前的大热综艺《声临其境》中，他已经展现了超高水准的声音技艺，用百变声线神还原不同角色，圈粉无数。

　　这一次，他一如既往地秉持着专业的态度，全情投入，传神地演绎出瓜哥或兴奋激昂或担忧失落的各种状态，他也在特辑中表示：“只有拿出真情实感了，才可以打动观众。”


咕噜一家见到文明人家园面露惊喜

　　在第一部《疯狂原始人》中，拒绝一切冒险的瓜哥与满脑子奇思妙想的“新新人类”盖展开了一场“交锋”，最终，瓜哥勇敢做出改变，与家人一起离开了洞穴，寻找新的家园。但当他误入文明人的地盘，超乎想象的先进生活方式让他再度受到强大的冲击，家族也因为新事物的诱惑而不可避免地出现了隔阂。

　　而当传统观念和文明思维发生碰撞，令人捧腹的笑料也应运而生，塑造过诸多喜剧角色的郭京飞，将如何一展他的幽默天赋，把影片的快乐最大化，可谓值得期待。

　　11月27日，走进影院，和《疯狂原始人2》一起向快乐狂奔。


瓜哥和小伊相互鼓劲


郭京飞为瓜哥配音

   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 疯狂原始人2 郭京飞
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