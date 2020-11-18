过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。
01. 少许新镜头《扎导正义联盟》再曝预告
《扎克·施奈德版正义联盟》预告今日凌晨重新上架，除了开场第17秒的Logo有更换，替换了几秒超人的新镜头，这款预告和今年8月发布的差别不大，时长一样，BGM还是那首"哈利路亚"。导演扎克·施奈德给网友展示了荒原狼的新造型，身上的铠甲金光闪闪，乍一看像订书针。扎导还透露，原本《正义联盟》他想拍成上下集，每集大概2小时。
02. 《怪物猎人》内地定档12月4日
米拉·乔沃维奇、托尼·贾领衔的游戏改编电影《怪物猎人》今日发布中文定档预告，将于12月4日中国内地上映，全球领先（大幅早于北美）！影片讲述在危险怪物横行的世界中反抗、生存的故事，角龙、火龙、影蜘蛛等怪兽悉数登场，双手剑、大剑等武器亮相，人气角色“随从猫”再现美味猫饭。《生化危机》导演保罗·安德森执导，“地狱男爵”朗·普尔曼、山崎紘菜等共演。
03. 真人版《猫和老鼠》首曝中字预告！
“真人+动画”电影《猫和老鼠》首曝预告（中字），新的追逐游戏开始！影片由《神奇四侠2》导演蒂姆·斯托瑞执导，“超杀女”科洛·莫瑞兹、迈克尔·佩纳、肯·郑等主演。故事讲述汤姆和杰瑞被赶出家，搬到了纽约的一家高档酒店里住。好斗的女主人公凯拉在那里工作，她决定雇佣弹钢琴的汤姆来摆脱恼人的老鼠。该片将于2021年3月5日北美上映。
04. 荷兰弟《混沌漫步》发预告前瞻
汤姆·赫兰德携手“星战”女主黛西·雷德利主演的科幻片《混沌漫步》，发布预告前瞻！影片由《谍影重重》《明日边缘》导演道格·里曼执导，麦斯·米科尔森、尼克·乔纳斯等共演。故事设定在未来一颗被人类殖民的星球上，这里有一种叫“噪音”的病毒，能让感染的人听到别人的心思。一群独裁者试图占领这片疆土，男女主共同踏上了逃亡之路。影片定档2021年1月22日北美上映。
05. “白寡妇”主演《女人的碎片》发预告
曾出演《碟中谍6》《速激外传》的女星“白寡妇”凡妮莎·柯比，在威尼斯电影节的封后之作《女人的碎片》发布预告（中字）！《女人的碎片》讲述一对男女跨越阶级鸿沟相爱，妻子在家生产时出了差错，孩子夭折后两人面临的一系列后续。马丁·斯科塞斯执行制片，匈牙利导演凯内尔·穆德卢佐（《白色上帝》《木星之卫》）首次执导英语片， 艾伦·伯斯汀、本·萨弗迪、莫莉·帕克、莎拉·斯努克等参演。
06. 导演剪辑版《教父3》发预告片
导演剪辑版《教父3》发布预告，经典新生！导演弗朗西斯·福特·科波拉重新剪辑出新的开头和结尾，调整了一些其他镜头，还对画面、声音进行了修复升级。此版本长2小时37分钟，比原版时长少了5分钟。为庆祝该片发行30周年，《教父3》导剪版将于12月4日在北美限定上映，并于12月8日发行蓝光、数字版，影片将重新命名为《马里奥·普佐的教父终章：迈克·柯里昂之死》。