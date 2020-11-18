早上好，今天是周三，全球电影圈发生了哪些大事？





过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。









01. 少许新镜头《扎导正义联盟》再曝预告











《扎克·施奈德版正义联盟》预告今日凌晨重新上架，除了开场第17秒的Logo有更换，替换了几秒超人的新镜头，这款预告和今年8月发布的差别不大，时长一样，BGM还是那首"哈利路亚"。导演扎克·施奈德给网友展示了荒原狼的新造型，身上的铠甲金光闪闪，乍一看像订书针。扎导还透露，原本《正义联盟》他想拍成上下集，每集大概2小时。

02. 《怪物猎人》内地定档12月4日











米拉·乔沃维奇、托尼·贾领衔的游戏改编电影《怪物猎人》今日发布中文定档预告，将于12月4日中国内地上映，全球领先（大幅早于北美）！影片讲述在危险怪物横行的世界中反抗、生存的故事，角龙、火龙、影蜘蛛等怪兽悉数登场，双手剑、大剑等武器亮相，人气角色“随从猫”再现美味猫饭。《生化危机》导演保罗·安德森执导，“地狱男爵”朗·普尔曼、山崎紘菜等共演。

03. 真人版《猫和老鼠》首曝中字预告！



















“真人+动画”电影《猫和老鼠》首曝预告（中字），新的追逐游戏开始！影片由《神奇四侠2》导演蒂姆·斯托瑞执导，“超杀女”科洛·莫瑞兹、迈克尔·佩纳、肯·郑等主演。故事讲述汤姆和杰瑞被赶出家，搬到了纽约的一家高档酒店里住。好斗的女主人公凯拉在那里工作，她决定雇佣弹钢琴的汤姆来摆脱恼人的老鼠。该片将于2021年3月5日北美上映。

04. 荷兰弟《混沌漫步》发预告前瞻





























