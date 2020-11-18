预告前瞻









《混沌漫步》设定在“反乌托邦”的未来世界，那时人类已经在遥远的外星（与地球很相似）建立了殖民地。这个星球上有一种细菌，女性免疫，男人感染后可以听到其他人和动物的心声。人与人之间不存在隐私，男人们被各种杂音包围，于是人类杀光了殖民地上的所有原住居民，汤姆·赫兰德扮演的托德·赫维特成为了唯一幸存的原著居民。为逃避人类殖民者的追杀，和雷德利饰演的女孩一起逃往另一个殖民地。



