时光网讯
经历大规模补拍、延档等波折之后，汤姆·赫兰德
、黛茜·雷德利
、麦斯·米科尔森
、尼克·乔纳斯
主演，《明日边缘》
导演道格·里曼
执导的科幻片《混沌漫步》首曝剧照和预告前瞻，IGN网站独家发布了上述物料。影片定档明年1月22日上映，不知道还会不会改。
《混沌漫步》设定在“反乌托邦”的未来世界，那时人类已经在遥远的外星（与地球很相似）建立了殖民地。这个星球上有一种细菌，女性免疫，男人感染后可以听到其他人和动物的心声。人与人之间不存在隐私，男人们被各种杂音包围，于是人类杀光了殖民地上的所有原住居民，汤姆·赫兰德扮演的托德·赫维特成为了唯一幸存的原著居民。为逃避人类殖民者的追杀，和雷德利饰演的女孩一起逃往另一个殖民地。
2018年11月底，狮门影业曾宣布影片会进行大规模补拍，原定档期2019年3月1日取消，今年2月影片重新定档2021年1月22日。《混沌漫步》是导演道格·里曼的新作，预算据外媒Deadline报道是1亿美元，这也是狮门继《饥饿游戏》
之后，在“青少年”题材中进行的又一次尝试。
2018年，原本狮门打算花费1500万美元进行补拍，但由于黛茜忙着拍《星战》电影，荷兰弟因《蜘蛛侠》和《复联》系列没有时间，补拍工作被延后。《屏住呼吸》
的导演费德里科·阿尔瓦雷兹2019年5月在亚特兰大帮助进行补拍工作。
编辑：小火纸