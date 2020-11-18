当这位“傻白甜”妻子携手“数据控”丈夫意外获得免费观星之旅，就开始不断遭遇各种离奇嬉笑荒诞事件，更奇遇沈腾客串的神秘外星人。









当黄才伦饰演的男主角从睡梦中醒来，意外撞上沈腾客串的神秘外星人，两个不同星系生物之间，展开一段又一段令人捧腹大笑的对话。非常奇妙的是，这位外星人居然超级小心眼，一言不合就放大招，让男主角在几个梦境之间不断循环，不断在险象环生且痛不欲生的危机瞬间突然惊醒。每次惊醒后，第一个遇到的——鬼打墙一般——居然永远是这位小心眼的外星人！





黄才伦就在这样的环形结构中屡次自送人头屡次被KO。直到张慧雯饰演的妻子相信真有外星人存在，情侣CP才逐步发现这一系列的匪夷所思的梦境——原来居然都是真实存在的真相。





在张慧雯的帮助下，黄才伦开启多重身份，克服心理障碍并释放自我，最终情侣CP完美实现突破新生活、笑怼不如意。而那位玻璃心的外星人，也顺利驾驶着被情侣CP意外霸占的太空飞船，踏上了回家的路。

编辑：羊羊