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黄才伦被小心眼外星人沈腾“鬼打墙”

荒诞喜剧《日不落酒店》曝脑洞大开海报

2020-11-18 09:54:09 来源：Mtime时光网

当这位“傻白甜”妻子携手“数据控”丈夫意外获得免费观星之旅，就开始不断遭遇各种离奇嬉笑荒诞事件，更奇遇沈腾客串的神秘外星人。
      时光网讯 荒诞喜剧《日不落酒店》已定档12月12日全国上映。影片用喜剧环形结构展现“四房人生”。今日影片曝光“脑洞大开”海报。

      电影中，黄才伦出演的男主角，刻板固执、大男子主义、纯纯的直男癌本癌。“谋女郎”张慧雯在片中饰演一位性格单纯，却拥有宇航员梦想的幼儿园老师李橘子，一位古灵精怪充满仙气儿的森系美女。当这位“傻白甜”妻子携手“数据控”丈夫意外获得免费观星之旅，就开始不断遭遇各种离奇嬉笑荒诞事件，更奇遇沈腾客串的神秘外星人。

       当黄才伦饰演的男主角从睡梦中醒来，意外撞上沈腾客串的神秘外星人，两个不同星系生物之间，展开一段又一段令人捧腹大笑的对话。非常奇妙的是，这位外星人居然超级小心眼，一言不合就放大招，让男主角在几个梦境之间不断循环，不断在险象环生且痛不欲生的危机瞬间突然惊醒。每次惊醒后，第一个遇到的——鬼打墙一般——居然永远是这位小心眼的外星人！

       黄才伦就在这样的环形结构中屡次自送人头屡次被KO。直到张慧雯饰演的妻子相信真有外星人存在，情侣CP才逐步发现这一系列的匪夷所思的梦境——原来居然都是真实存在的真相。

       在张慧雯的帮助下，黄才伦开启多重身份，克服心理障碍并释放自我，最终情侣CP完美实现突破新生活、笑怼不如意。而那位玻璃心的外星人，也顺利驾驶着被情侣CP意外霸占的太空飞船，踏上了回家的路。

   编辑：羊羊

关键词： 日不落酒店
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