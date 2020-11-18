《猫和老鼠》全球首支预告片中，汤姆与杰瑞来到了繁华大都市纽约，全新的冒险一触即发，在延续动画中夸张动作元素的同时，也还原了不少系列名场面。

编辑：八不半

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]