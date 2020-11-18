时光网讯
由华纳兄弟影片公司出品的真人动画电影《猫和老鼠 真人版》
(Tom & Jerry)重磅亮相！今日，影片发布全球首款中文预告片，粉丝与观众们纷纷表示“爷童回”，对这部即将于2021年全球上映的《猫和老鼠 真人版》
充满期待。
猫和老鼠搞怪不停歇
笑料“轰炸”欢乐满分
在今日曝光的首支预告片中，汤姆与杰瑞来到了繁华大都市纽约，全新的冒险也一触即发。由《海扁王》
“超杀女”科洛·莫瑞兹(Chloë Grace Moretz)饰演的少女凯拉刚刚入职豪华大酒店，就碰上了叫人头疼的难题——杰瑞竟然想在酒店里定居，令酒店最近承接的世纪婚礼岌岌可危。于是，汤姆被凯拉雇佣成为酒店员工，目的是赶走杰瑞，这对欢喜冤家就此展开了一场你追我赶的爆笑喜剧。
汤姆和杰瑞在钢琴上演绎追逐大戏
名场面频出致敬经典
大银幕新作引爆期待
此次的真人版《猫和老鼠》，在延续动画中夸张动作元素的同时，也还原了不少系列名场面。
除了汤姆不断变换形状出糗的交通灯梗、熨斗梗之外，披上自制飞行器的汤姆从天而降企图擒住杰瑞，一方面致敬了《蝙蝠侠》的经典情节，一方面也让人想起动画里十分经典的“飞翔猫”；而一闪而过的弹钢琴的汤姆，则致敬了1946年斩获奥斯卡最佳动画短片、被誉为系列最经典一集的《猫的协奏曲》
。名场面不断闪现把观众情怀持续拉满，也让影片充满更多亮点。
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