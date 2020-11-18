网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

郭敬明《爵迹2》变“网大”定档12.4

前作主演范冰冰未出现在定档预告中

2020-11-18 14:46:33 来源：Mtime时光网

《爵迹2》曾定档2018年7月6日，后撤档。《爵迹》中的主演范冰冰未出现在《冷血狂宴》的定档海报和定档预告中。
      时光网讯 郭敬明导演电影《爵迹》的续集《冷血狂宴》宣布定档12月4日，直接上线万网络。

     该片阵容包括吴亦凡、陈学冬、陈伟霆、郭采洁、林允、王源、王俊凯、易烊千玺、汪铎等。

      《爵迹2》曾定档2018年7月6日，后撤档。《爵迹》中的主演范冰冰未出现在《冷血狂宴》的定档海报和定档预告中。

   编辑：羊羊

关键词： 爵迹 冷血狂宴
关注时光网微信

相关电影/影人

冷血狂宴

冷血狂宴 (2018)

0.0

导演：郭敬明

主演：范冰冰 吴亦凡

在线播放

郭敬明

郭敬明

Jingming Guo

职业：导演 | 编剧

查看影人作品  >

会员评论 (10)

发表

本周热读

1

郭敬明《晴雅集》曝国际版预告

“吸蛊虫”名场面曝光 人妖鬼怪登场

9
预告结尾上演了《阴阳师》原著之中的吸蛊虫名场面，晴明..
2

总统选举中 阴谋与丑闻永不变

十部与美国总统大选有关的政治影片

这十部与美国总统大选有关的影片中，你看过哪些？最喜欢..
3

尤达宝宝偷吃外星人"鸡蛋"被网友批评

编剧回应：不是受精卵 只是为了喜剧效果

各位网友怎么看？
4

扎导剪辑版"正联" 补拍镜头仅4分钟

求助"神奇动物"在伦敦剧组帮拍闪电侠戏份

整部4小时《正联》中新拍的镜头，大概4、5分钟，也许4分..
5

周一见!"神奇女侠2"推迟上映或流媒体

面对疫情复杂局面 华纳兄弟面临艰难抉择

下周一，就知道《神奇女侠1984》的"命运"了。

查看更多