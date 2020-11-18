2020-11-18 14:46:33 来源：Mtime时光网
编辑：羊羊
导演：郭敬明
主演：范冰冰 吴亦凡
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Jingming Guo
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小英雄-阿海
2分钟前
以为是够垃圾的
青春流转
47分钟前
这模型一点长进没有呀，还是做的这么僵硬。
Mr吴先生
52分钟前
看海报就知道是烂片
侠影之迷
57分钟前
一个个高贵却孤独的血统，这非常郭敬明。虽然我不喜欢，但我也会允许它的存在，但请别存在于我的世界
乔少峰521
1小时前
好渣的 僵尸效果
爱电影的老街坊
其实郭敬明导演都多余花这笔钱转成动画，这些演员本来就塑料感十足。
蓝色方糖
还是最终幻想的特效好啊，我是不是不应该拿来与它比？
老衲爱飘柔
2小时前
典型的找骂电影
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等了好久 终于可以看了 那撤掉范冰冰 让谁来演那个角色呢
魅影骑士
3小时前
什麼鬼東西，一個個演員表情都僵硬得不像人。。。
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