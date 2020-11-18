

刘德华片中帮助废柴学生走出人生困境





影片今日发布刘德华亲自演唱的电影插曲《狮子山下》MV，励志的歌词配合刘德华深情的嗓音，与电影中温暖治愈的调性不谋而合。不少观众也纷纷表示，这部电影是今年最暖心的影片。





刘德华深情演唱频落泪

导演关信辉用影片为年轻人打气





此次发布的电影插曲《狮子山下》由刘德华亲自演唱，深情又坚定的歌声一响起，就让观众感受到一股倔强和勇敢。“人生中有欢喜，难免亦常有泪水”“理想一起去追”“无畏更无惧”等细腻的歌词道出电影中刘德华饰演的严梓朗带领“废柴”学生逆袭的热血与信念，也唱尽现实中无数人面临的成长困境。







刘德华告诉年轻人勇敢做自己





MV中不仅为观众呈现了“废柴”学生的艰难成长之路，同时还展现了每一位学生重新整装出发的勇气。刘德华演唱至动情处更是频频落泪，MV中刘德华的独白“一个人最了不起的成就，就是找到自己以及勇敢的去做自己”，令人感慨无限，对“废柴”学生的成长有所触动外也忍不住思考自己的人生。





《热血合唱团》由关信辉执导，关信辉导演曾拍摄过影片《可爱的你》，该片根据真人真事改编，讲述一位叫吕慧红的老师帮助别人家的孩子走出困境的故事，影片博得了诸多好评，也让导演想要继续用影片关注身边需要关注的人。







刘德华深情演唱主题曲频落泪





在谈起《热血合唱团》拍摄初衷时，导演关信辉表示，该片是想帮助生活中容易迷茫、迷失的人，“《热血合唱团》的主人公，其实是那些年轻的学生和他们的家长，他们就生活在我们身边，每天跟我们擦肩而过，沉默，抑郁。年轻人有才华和抱负，却看不到未来；成年人每天忙于生计，却忽略了身边最爱的人。我希望有一个人可以改变这一切，可以帮助他们走出困境，找回自己。”







刘德华献唱电影插曲《狮子山下》





治愈力量赚取无数眼泪

观众称影片传递勇气与希望





值得一提的是，《热血合唱团》上映以来，收获了不少观众赞誉。有观众表示电影让自己重新获得了前进的力量，“电影告诉我们，人生在世，总要为自己热血一次，看到‘废柴’学生最后站在舞台的那一刻，我一下子就哭了。”





“看哭了”是观众看完本片后提到的最多的一个词。2020年是非常特殊的一年，由于疫情的原因，每个人都渡过了并不容易的一年。电影《热血合唱团》用励志和温情的力量，为这个特殊的一年，增添了治愈的暖意。有观众表示：“很励志，很催泪，对当下年轻人是一种重新省视自我的青春教育，谁说废柴就不能逆袭”，更有观众称其为“2020年最不能错过的励志片”。





刘德华演绎热血老师让无数观众落泪