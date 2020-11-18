







一场发生在恐龙时期的奇妙旅程

让小伙伴们成长成更好的人





在《哆啦A梦：大雄的新恐龙》今日曝光的一组海报中，除了有大雄和小恐龙对视打招呼的温馨场景外，还有每位小伙伴抬头仰望湛蓝天空，讲述这次冒险之后感想的画面，“仰望天空，我不想再依赖其他人了”、“我清楚自己的弱点所以我想要变得更强”、“如果有人说你奇怪，其实是你拥有独一无二的闪光点哦”……可见，经过这次全新的冒险，他们每个人都收获了成长，变成了更好的自己。











他们变得更加独立、勇敢，而且在意识到自己的不足时，不气馁，努力变得更强，还学会了换个角度看待问题！发生在小伙伴们身上的巨大改变，不禁让观众对这部剧场版中的故事产生浓烈的好奇，这场在恐龙时期的奇妙旅程，十分值得期待！

《哆啦A梦：大雄的新恐龙》是纪念哆啦A梦诞生50周年剧场版。本片讲述了大雄借助哆啦A梦的“时光包袱”成功孵化出两只长着翅膀的新恐龙，并和小伙伴们送它们回到恐龙时代的故事。小伙伴们与凶猛的食肉恐龙、神秘人斗智斗勇，在恐龙灭绝来临之际与时间赛跑，拯救恐龙。这次惊心动魄的白垩纪大冒险，绝对不容错过！







更多惊喜更多感动

《哆啦A梦》给观众50年不变的陪伴





《哆啦A梦》系列剧场版近年来的连续引进，已让观众养成年年看《哆啦A梦》的习惯，今年剧场版确认引进的消息一出，立刻受到网友们的高度关注。《哆啦A梦：大雄的新恐龙》在纪念哆啦A梦诞生50周年的同时，给观众带来的最大惊喜就是片中大雄的成长。正如本次剧场版的宣传语——“你好，新大雄”，一个观众不曾见过的“崭新”大雄，这次将给大家带来全新的感动。











除此之外，影片强大的幕后班底也十分亮眼，《哆啦A梦：大雄的金银岛》导演今井一晓与编剧川村元气再度联手；Mr.Children献唱影片主题曲《Birthday》；动画《哆啦A梦》御用声优班底回归；





还有备受中国影迷喜爱的演员木村拓哉与超人气演员、模特渡边直美参与配音，其中木村拓哉献声的时间巡查队警察吉尔是他为数不多配音的动画角色，此前他曾为动画中的角色配音，声音充满魅力，迷倒万千少女，相信此次他同样也会奉献出令人惊艳的声音表演。影片如此精彩绝伦的故事搭配上强大的幕后阵容，诚意十足地为所有观众献上来自童年的感动，绝对值得一看。







《哆啦A梦》是一直陪伴我们成长的动画作品，给大家50年不变的陪伴，它带着美好的童年回忆，守护着我们心底的童真。而它也在不断的“成长”，用更新颖的故事不断打开着我们的想象力，惊艳着更多的观众。

此次剧场版围绕着小伙伴们帮助可爱的双生小恐龙，在危机四伏的白垩纪时期开启寻找同伴之旅展开。影片在致敬了1980年的首部《哆啦A梦》剧场版的同时，还有很多隐藏彩蛋。相信他们这次勇闯恐龙时期的刺激冒险，一定会让观众眼前一亮。