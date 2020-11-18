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"疯狂原始人2"发布郑恺配音特辑

化身优雅"文明人" 全新角色上线为快乐加码

2020-11-18 20:03:59 来源：Mtime时光网

郑恺将为《疯狂原始人2》中的“菲尔”配音，片方今日发布了他的配音特辑。
　　时光网讯　 由环球影业和梦工场动画公司联手打造的动画喜剧电影《疯狂原始人2》将于11月27日正式登陆国内院线。今日片方发布配音特辑，演员郑恺倾情加盟，为新角色菲尔配音，在他的“声”动演绎下，拥有更先进生活方式的文明人菲尔与误入自己家园的原始人咕噜家族碰撞出一系列爆笑的火花，更为精彩的故事即将开启。


咕噜一家与文明人相遇

　　菲尔是《疯狂原始人2》中塑造的新角色，他智商很高，手握无数令人称奇的发明，让家人在高墙内的世外桃源过着衣食无忧的生活。同时他也有着一丝小傲气，在初来乍到的原始人面前自带优越感。

　　由于生活方式与理念的差异，两个家族的矛盾慢慢地被激发出来，菲尔与瓜哥这两位大家长之间的关系也随着故事发生了微妙的变化……菲尔一家的出现，增添了全新笑料，郑恺就直言“影片的喜剧效果来自于不同文明程度的家族的碰撞。”


瓜哥和文明人菲尔

　　为了更好地诠释这个高傲优雅、性格有些复杂的文明人父亲，郑恺在配音过程中特意改变了音色，甚至穿得西装笔挺以契合菲尔的“绅士”形象。此外，这次角色的台词量大、语言梗多，也令追求专业的他十分享受。

　　一直以来，郑恺凭借过硬的演技和与生俱来的幽默感给观众留下了深刻印象，无论是《私人订制》中鬼点子频出的心灵麻醉师，《前任3：再见前任》中贱萌的“老司机”，还是《奔跑吧兄弟》里的“小猎豹”，他都展现出了极具个人风格的搞笑功力。此次与《疯狂原始人2》结缘，他将如何用声音继续把快乐传递给观众，可谓值得期待。


文明人夫妇

　　七年前，可爱的咕噜家族和盖横空出世，让无数人在影院度过了一段开心时光。在梦工场的精心打磨下，《疯狂原始人2》惊喜归来，除了令人大开眼界的绚丽世界延续前作的视觉奇观外，新角色带来的戏剧冲突和逗趣桥段也令影片的喜剧元素更为丰富。

　　郑恺曾在采访中表示“随着新元素的出现，电影开始变得很有意思。”同时，他也认为动画电影并不只是适合小朋友，《疯狂原始人2》的笑点老少皆宜，一定要去电影院感受它带来的爆笑体验。

　　11月27日，一起去看咕噜家族与文明人家族的欢闹大碰撞。


郑恺声情并茂

   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 疯狂原始人2 郑恺
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