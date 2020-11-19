网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

"神奇女侠2"将同时登陆院线和流媒体

12.25和影迷见面 HBO Max订户无需额外付费

2020-11-19 08:39:23 来源：Mtime时光网

圣诞节《神奇女侠1984》同时登陆院线和流媒体


　　时光网讯 美国时间周三，华纳官宣：《神奇女侠1984》将于今年12月25日同时登陆院线和流媒体HBO Max。导演派蒂·杰金斯社交媒体发文表示，在保证安全前提下，希望影迷能去影院观赏这部电影，如果当地影院关闭则可选择在家观看。

　　和《花木兰》需额外付费不同，HBO Max订阅用户可“免费”观看此片。

　　据悉，像中国内地这种没有HBO Max的国家和地区，《神奇女侠1984》依旧会选择影院发行，从12月16日开始陆续上映。虽然影片已确定引进，但内地档期暂时未宣布。

     华纳传媒CEO杰森·基拉尔在声明中表示：《神奇女侠1984》12月25日登陆全球影院，但在美国会同时上线HBO Max。对于如此大规模投资的电影，他们是首次做出这样的发行策略，有几点需要给予说明。

1.疫情导致
2.我们相信影院体验，以及影院放映的重要性
3.我们全力支持导演、主演团队
4.这个决定最终是为了影迷，他们是我们拍摄电影的起点和终点。

　早前外媒报道，华纳传媒新领导詹森·基拉尔希望HBO Max的用户增长加速（目前才800多万订户），在圣诞节期间上线一部DC超级英雄电影显然是吸引订阅的妙招。

     《神奇女侠1984》早前经历过4次改档，这次确定上映时间后，导演和女主角盖尔·加朵都在社交媒体发文，他们都认为这不是容易的决定，但希望这部影片能给疫情中的人们带来欢乐。
盖尔·加朵发文

   编辑：小火纸

关键词： 神奇女侠1984 新冠疫情 HBOMAX 定档
关注时光网微信

相关电影/影人

神奇女侠1984

神奇女侠1984 (2020)

0.0

导演：派蒂·杰金斯

主演：盖尔·加朵

在线播放

派蒂·杰金斯

派蒂·杰金斯

Patty Jenkins

职业：导演 | 制作人 | 演员 | 编剧

查看影人作品  >

相关文章

会员评论 (10)

发表

本周热读

1

郭敬明《晴雅集》曝国际版预告

“吸蛊虫”名场面曝光 人妖鬼怪登场

9
预告结尾上演了《阴阳师》原著之中的吸蛊虫名场面，晴明..
2

《扎导版正义联盟》明日凌晨发新预告

扎导直播和粉丝互动 预告将有新镜头

14
11月18日凌晨《扎克施奈版正义联盟》有新预告发布。
3

总统选举中 阴谋与丑闻永不变

十部与美国总统大选有关的政治影片

这十部与美国总统大选有关的影片中，你看过哪些？最喜欢..
4

尤达宝宝偷吃外星人"鸡蛋"被网友批评

编剧回应：不是受精卵 只是为了喜剧效果

各位网友怎么看？
5

周一见!"神奇女侠2"推迟上映或流媒体

面对疫情复杂局面 华纳兄弟面临艰难抉择

下周一，就知道《神奇女侠1984》的"命运"了。

查看更多