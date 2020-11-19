圣诞节《神奇女侠1984》同时登陆院线和流媒体















据悉，像中国内地这种没有HBO Max的国家和地区，《神奇女侠1984》依旧会选择影院发行，从12月16日开始陆续上映。虽然影片已确定引进，但内地档期暂时未宣布。







1.疫情导致 2.我们相信影院体验，以及影院放映的重要性 3.我们全力支持导演、主演团队 4.这个决定最终是为了影迷，他们是我们拍摄电影的起点和终点。

早前外媒报道，华纳传媒新领导詹森·基拉尔希望HBO Max的用户增长加速（目前才800多万订户），在圣诞节期间上线一部DC超级英雄电影显然是吸引订阅的妙招。 华纳传媒CEO杰森·基拉尔在声明中表示：《神奇女侠1984》12月25日登陆全球影院，但在美国会同时上线HBO Max。对于如此大规模投资的电影，他们是首次做出这样的发行策略，有几点需要给予说明。早前外媒报道，华纳传媒新领导詹森·基拉尔希望HBO Max的用户增长加速（目前才800多万订户），在圣诞节期间上线一部DC超级英雄电影显然是吸引订阅的妙招。





《神奇女侠1984》早前经历过4次改档，这次确定上映时间后，导演和女主角盖尔·加朵都在社交媒体发文，他们都认为这不是容易的决定，但希望这部影片能给疫情中的人们带来欢乐。