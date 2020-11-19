过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。

01. 《神奇女侠2》将同时登陆院线和流媒体

华纳官宣：《神奇女侠1984》将于今年12月25日同时登陆院线和流媒体HBO Max，影片发布了流媒体版预告片。和《花木兰》需额外付费不同，HBO Max订阅用户可“免费”观看此片。据悉，像中国内地这种没有HBO Max的国家和地区，《神奇女侠1984》依旧会选择影院发行，从12月16日开始陆续上映。虽然影片已确定引进，但内地档期暂时未宣布。

02. 惊悚片《别告诉任何人》曝中字预告









《敦刻尔克》男星菲恩·怀特海德和《雷霆沙赞！》男星杰克·迪伦·格雷泽最近合作了一部惊悚片《别告诉任何人》，由狮门和Saban Films发行的该片近日曝光预告（时光网独家中字），将于明年1月15日VOD点播。故事是这样的：兄弟俩入室盗窃被保安发现，追逐过程中保安掉进一个深坑，哥哥认为不能救，这样才可以逃脱罪责，但弟弟却良心发现……

03. 抖森配音记录剧集《夜色中的地球》发预告











Apple TV+为旗下的新记录剧集《夜色中的地球》发布了预告片，由“抖森”汤姆·希德勒斯顿担任旁白。本剧采用了高精尖技术的摄像技术和富有革命性的剪辑过程，以令人震惊的清晰度，展现了大自然此前未被看到的惊艳一面。本剧囊括了从北极圈到非洲草原在内的六大洲，追随着夜色下动物们的生活。《夜色中的的地球》共12集，前6集将于12月4日首播。

04. 《惊声尖叫5》杀青正式定片名

















恐怖片续集《惊声尖叫5》在美国的北卡罗来纳州拍摄近2个月，编剧凯文·威廉姆森宣布影片终于杀青，并揭露正式标题：Scream。片名中不带数字，这一做法跟2018年的重启版《万圣节》相似。本片目前定于2022年1月14日公映，凯文还放出了自己与“面具脸”的合影，以及与系列两位女主角内芙·坎贝尔、柯特妮·考克斯（《老友记》中的“莫妮卡”）的自拍照。

05. 丹麦选送麦叔新片《酒精计划》申奥











托马斯·温特伯格执导、“麦叔”麦斯·米科尔森主演的新片《酒精计划》，将被丹麦选送竞争2021年的“最佳国际影片奖”（原“最佳外语片奖”）。本片围绕马丁（麦叔饰）和他三个朋友展开，这四个高中老师为了摆脱日常的循规蹈矩，开始了一项持续醉酒的实验。虽然计划最初很成功，但最终失败了。本片去年入围了戛纳电影节的主竞赛单元，并在多伦多电影节上举办了世界首映式。

06. 赞达亚新片《马尔科姆和玛丽亚》定档











赞达亚与《信条》男主角约翰·大卫·华盛顿主演的新黑白片《马尔科姆和玛丽亚》，近日定档明年2月5日，在Netflix上首播，影片去年在多伦多电影节上展映，由山姆·莱文森执导，Netflix也准备好了要为本片做颁奖季期间的造势。华盛顿与赞达亚在片中饰演一对儿情侣，他们从电影首映式回家后，探讨起各自的过往恋情，影片就此展开。