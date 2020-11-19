好莱坞灾难动作大片《末日逃生》发布终极预告，该片即将于11月20日在中国内地全面公映。





彗星撞地球末日来袭

灾难场景目不暇接





《末日逃生》讲述了巨大彗星即将在24小时内撞击地球，主角一行人必须在限定时间内绝命逃亡格陵兰岛上末日堡垒的故事。逃亡过程中，陨石雨随时随处从天而降，造成的爆炸足以瞬间摧毁建筑乃至整座城市。陨石形成的火球划过天空，把空气燃烧成赤红色，到处都是灰烬的城市里充满了末日的绝望。

杰拉德·巴特勒领衔

银幕硬汉极限逃生











“陷落哥”杰拉德·巴特勒与家人同行





本片中杰拉德·巴特勒需要扛起家庭重担，拖家带口逃命之旅中展现出无比爆棚的男性荷尔蒙。他所饰演的建筑工程师化身亡命旅途中的全能硬汉，火药味十足的直男性格，打起架来拳拳到肉，“速度与激情”式的开车躲陨石技巧高超，身陷火海依旧能够保持冷静思考，即使遇到危险，为了家人的安危也能不顾一切去化解，拼尽全力守护妻子与孩子，尽显硬汉魅力。



