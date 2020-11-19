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灾难大片《末日逃生》发终极预告

彗星撞地球灾难奇观 明日国内上映

2020-11-19 09:55:31 来源：Mtime时光网

好莱坞灾难动作大片《末日逃生》发布终极预告，该片即将于11月20日在中国内地全面公映。

      时光网讯   由杰拉德·巴特勒主演的灾难动作大片《末日逃生》发布终极预告。作为今年引进的唯一一部灾难动作力作，影片不仅呈现了彗星撞击地球的震撼场面，还将末日来临时人性真实一面展现得淋漓尽致，同时又不忘给观众温暖和希望，被视为《后天》《2012》《全球风暴》之后又一灾难片力作。该片即将于11月20日在中国内地全面公映。

彗星撞地球末日来袭 
灾难场景目不暇接

     《末日逃生》讲述了巨大彗星即将在24小时内撞击地球，主角一行人必须在限定时间内绝命逃亡格陵兰岛上末日堡垒的故事。逃亡过程中，陨石雨随时随处从天而降，造成的爆炸足以瞬间摧毁建筑乃至整座城市。陨石形成的火球划过天空，把空气燃烧成赤红色，到处都是灰烬的城市里充满了末日的绝望。
 
杰拉德·巴特勒领衔 
银幕硬汉极限逃生

       《末日逃生》由出演过多部经典灾难大片的杰拉德·巴特勒领衔出演，经历过《天使陷落》《伦敦陷落》、《全球风暴》的绝处逢生之后，《末日逃生》再度成为这位银幕硬汉秀肌肉的代表力作。


“陷落哥”杰拉德·巴特勒与家人同行

       本片中杰拉德·巴特勒需要扛起家庭重担，拖家带口逃命之旅中展现出无比爆棚的男性荷尔蒙。他所饰演的建筑工程师化身亡命旅途中的全能硬汉，火药味十足的直男性格，打起架来拳拳到肉，“速度与激情”式的开车躲陨石技巧高超，身陷火海依旧能够保持冷静思考，即使遇到危险，为了家人的安危也能不顾一切去化解，拼尽全力守护妻子与孩子，尽显硬汉魅力。

   编辑：八不半

关键词： 末日逃生 灾难 终极预告
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