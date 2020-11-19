《明天你是否爱我》发布了一组角色海报与剧照，影片由Angelababy和李鸿其共同主演。

时光网讯 和你手牵手走过的冬天，连记忆都冒着热气。”由刘开珞担任总制片人，周楠执导，杨颖（Angelababy）、李鸿其主演的电影《明天你是否依然爱我》发布角色海报及一组全新剧照。





冬日初临，两人却满是温暖与甜蜜：芬兰雪原上Angelababy、李鸿其回眸一展笑颜，满是笑意的双眼似是看见了对方，也似乎回忆起那些在芬兰的温暖记忆，在雪原上沐浴着阳光，打雪仗、牵驯鹿、乘雪橇、去冰钓，两人在圣诞老人村的甜蜜互动的每一个场景都引观众大赞甜到心底撩到自己，同时也在短视频平台收获众多“自来水”的关注，成为圣诞档期想看指数最高的爱情电影。







电影《明天你是否依然爱我》角色海报—李鸿其





是不是每个人的人生都有一个爱不到的人？电影《明天你是否依然爱我》讲述了当毫无存在感的IT男费力（李鸿其 饰）遇见闪闪发光的女孩赵希曼（杨颖 饰），他找到了自己必须去冒险的理由。





世间每一种限定浪漫，都是暗恋者的良苦用心。当明天到来，你还会记得最纯粹的感动和爱吗?如果有幸等到你，又是一年岁末时，和自己喜欢的人在影院看2020年最后一场爱情电影为过去的一年划上句号，来一次仪式感满满的浪漫告白。







电影《明天你是否依然爱我》角色海报—杨颖

给冬天加一点甜！

Angelababy李鸿其携手奔赴共谱爱情最好的模样





“每一次回眸，你一定在我身后。”影片发布的角色海报定格了Angelababy与李鸿其看雪的甜蜜瞬间，皑皑白雪，冬日旭阳，能与相爱的Ta携手在雪原上奔跑，乘坐驯鹿拉着的雪橇，凿冰湖钓鱼，一同在圣诞老人的故乡北欧芬兰，打卡最正宗的圣诞老人村，度过最浪漫的圣诞节，或许这就是冬天最美好的模样。





Angelababy与李鸿其的高甜互动让不少网友代入感超强，网友纷纷表示：“Angelababy和李鸿其让我感受到冬日真的是最适合恋爱的季节，多想和你在雪中漫步，感受这世间的浪漫与美好，这个冬天因为有你无比温暖，坐等上映和男朋友去打卡！”







费力夜空下虔诚许愿





此次曝光的全新剧照也甜宠升级。剧照中赵希曼与费力肩并肩漫步在圣诞老人村的雪地上，他们或注视着对方笑到眼角变弯，或看着对方手机相册中的自己面带微笑，还有旋转木马上开怀大笑的希曼和夜空下虔诚许愿的费力，每个画面都满足关于爱情的所有想象，令观众忍不住猜测两人的爱情究竟在哪个瞬间降临。





但不管在什么时刻，爱情最好的模样就是所有浪漫情景我只想与你分享，平安夜一起去看电影，把《明天你是否依然爱我》变成肯定句。







赵希曼费力雪中漫步甜蜜对视





和最特别的人相约圣诞！

2020年最后一场爱情电影引“自来水”相约岁末打卡风潮





“有时，最美好的不是未来，而是有你在身边的现在。”影片在充满童话气息的圣诞老人故乡芬兰拍摄，诚意满满地复刻了圣诞老人村中经历的极致美好和浪漫。“这个故事充满了梦幻与浪漫。”Angelababy聊起影片最让人动情的部分说道：“我看到了人们对爱情的所有美好向往，同时又勾起很多人关于失去爱情的伤感记忆。”





李鸿其则对影片中的浪漫时刻印象深刻：“驯鹿拉雪橇这场戏是我印象最深刻的一场戏，能和喜欢的人一起雪中前行，哪怕前方充满危险与未知，但有她陪在你的身边，就是最浪漫的事情。”







赵希曼费力注视手机露出微笑





自《明天你是否依然爱我》定档后，浪漫情愫与唯美氛围唤起众多网友内心关于爱情的过往。无论是甜甜的爱情，还是遗憾与错过，这些与爱相关的点滴小事触动众多短视频平台用户变身影片的“自来水”。网友们“组团”在网络上邀请最特别的那个ta，在平安夜和圣诞节、以及岁末年终、新年伊始这样特别的时间节点里，一起去打卡2020年最后一场爱情电影。







赵希曼坐旋转木马开怀大笑





他们自制短视频@想约的人，一度在网络上引起邀约风潮。这波打卡风潮使得《明天你是否依然爱我》在票务平台想看飙升，目前位列内地想看榜Top2，想看日增同档期第一名。这不单单是爱情的仪式感，更是唤醒无数人表白的勇气和对爱的向往。相信届时影片上映将会为观众带来一场浪漫满怀的完美约会。





电影《明天你是否依然爱我》由CMC Inc.华人文化集团公司旗下华人影业和引力影视等企业与宁波合乐影纪文化传播有限公司出品，和合影视（深圳）有限公司，海韩影视娱乐有限公司（香港）联合出品。影片将于2020年12月24日正式上映。

编辑：迪通拿