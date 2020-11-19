《沐浴之王》今日发布了王者归来”版角色海报，彭昱畅、乔杉、卜冠今、苇青、金世佳、张本煜亮相。

时光网讯





身怀绝技的“王者”潮酷登场

家族斗法与搓澡比拼一触即发





此次曝光的“王者归来”角色海报风格抢眼，黑白色调展示不一样的沐浴文化，尽显潮酷质感，昭示出每个角色都大有来头，这些看似“青铜”级别的小人物，实际却是隐藏的“王者”。







卜冠今





从每个角色手中的关键道具当中，可以窥探到他们个个都身怀绝技。彭昱畅的钥匙，寓意他是个握着金钥匙出生的富二代，也暗示他将意外开启不一样的“搓澡”人生。乔杉的搓澡巾颇具职业特征，点明了他“搓澡之王”的身份。卜冠今饰演一位擅长自行产粮的“追星之王”，握着画笔为爱发糖。“百亿票房老太太”苇青手持老花眼镜，慈祥温柔的外表下藏着“麻将之王”的霸气风范。







金世佳





金世佳的钢笔搭配西装和眼镜，青年商业才俊的人设一览无余。此外，张本煜也继在预告片中惊鸿一瞥之后正式亮相，手中的筋膜刀犹如独门兵器。据悉，他此次友情客串来自国外的“搓澡之王”，片中将与彭昱畅、乔杉展开争锋相对的技术“交流”。实力不俗的卡司阵容纷纷化身隐藏“王者”，有喜感更有故事，让人对他们的家族大斗法与搓澡大比拼均充满期待。







彭昱畅





富二代彭昱畅身份反转欢乐无限

兄弟澡堂汇聚小人物人情冷暖





电影中，彭昱畅饰演的公子哥肖翔在与乔杉饰演的搓澡工周东海结下梁子后意外失忆，周东海见状心生一计，把肖翔认作弟弟并骗回家当搓澡工，公子哥肖翔莫名其妙的搓澡生涯就此开始。从光鲜跋扈的富二代到为生计而努力的搓澡打工人，角色身份的反转成为电影的欢乐源泉，同时也带来了“王者”与“青铜”的有趣碰撞。





据悉，导演易小星将故事设定在澡堂，不仅呈现出独具魅力的东方沐浴文化，也利用这个特殊空间让主题更添张力。在剥离了象征阶层和身份的衣装之后，昔日“王者”肖翔与“青铜”周东海成为兄弟，体验到小人物生活中的酸甜苦辣人情冷暖，亦通过对搓澡技艺的勤学苦练朝着沐浴行业的“王者”发起冲刺。相信这对澡堂兄弟斗智斗勇的互动，能让观众收获到今冬最温暖的欢笑。







乔杉





苇青





张本煜

易小星执导的喜剧电影《沐浴之王》日前发布一组“王者归来”版角色海报，彭昱畅、乔杉、卜冠今、苇青、金世佳、张本煜纷纷化身“王者”各展绝技，引发好奇之余更戳中笑点。电影讲述了“兄弟澡堂”彭昱畅跟随乔杉学习搓澡技艺过程中所发生的一系列欢笑故事，将于12月11日全国上映。

编辑：甄甏甏