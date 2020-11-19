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大方!克鲁尼给每个朋友100万美元现金

"土豪我们做朋友吧"之好莱坞真实版

2020-11-19 11:56:00 来源：Mtime时光网

现在想和克鲁尼做朋友已经来不及了。

　　
　　时光网讯 早在2017年就有传言，好莱坞明星乔治·克鲁尼送给14位曾经帮助过他的朋友每人100万美元现金作为礼物。近日克鲁尼向《GQ》杂志确认了此事并补充了一些细节。

　　最早是在2017年，克鲁尼的好朋友和生意伙伴格伯（Rande Gerber）最先透露他收到克鲁尼送给他的一个装满现金的箱子，以表示对他的谢意。在那之后，克鲁尼本人没承认也没否认这个让人难以置信的故事。

　　近日他在接受《GQ》杂志专访时回忆，“那是在2013年，我和阿玛尔（克鲁尼现在的妻子）才刚认识，但还未开始交往，我还是单身，当时大概已经52岁了吧，我周围的好朋友都已年纪不小了。这些人真的都是我的好朋友，可能在我人生很长的一段时间中都帮助过我。”
克鲁尼和妻子阿玛尔

　　“我们这几个人都是很亲密的好朋友，这么多年来大家互相帮忙，没有这些朋友，我不会有今天，如果我哪天被车撞，我会留一部分遗产给他们。所以我就想为什么要等到被车撞了再对他们表达谢意呢？”

　　1400万美元哪来的？那时候，克鲁尼出演《地心引力》(投资1亿美元，全球票房7.23亿美元)拿到了分成——“片方不想付我们太多片酬，就用上映后分成模式。因为他们觉得票房会失败，没想到发现是笔好交易。”当时他未婚，也没有自己未来会结婚成家的预期，就决定不把钱存着了，而是给朋友们。
《地心引力》剧照

　　想在美国弄到1400万现金可不容易（一般毒贩手里才有），克鲁尼作了一番调查，发现洛杉矶市区一个保密的地方可以搞定这事，克鲁尼弄来一辆厢型货车，伪装成运送鲜花的样子，到洛杉矶一个地点取款，1400万美元现金要动用货板车才能搬运。

　　在几个保安人员小心翼翼地协助下，他们将1400万美元现金分装在14个Tumi牌的公文箱里面，就像是克鲁尼主演的好莱坞电影《十一罗汉》（Ocean’s Eleven）里面的场景一样。
《十一罗汉》剧照

　　准备好现金行李箱之后，他告诉这14位朋友第二天过来他家吃饭，他们到了之后发现在每个人的餐桌位置上都放了一个皮箱。

　　克鲁尼告诉他们，每个人100万美元，是向他们表达谢意的礼物。

　　格伯回忆起当时克鲁尼说，“我希望让你们知道，你们对我有多么重要，我当初来洛杉矶，就是睡在你家沙发上。”

　　“能有你们这几位朋友我非常幸运，没有你们的帮忙我不会有今天，我希望在大家都仍健在的时候，能够回馈你们，请你们打开行李箱。”

　　格伯说，打开箱子看到100万现金礼物后大家都非常吃惊，而且克鲁尼说他已经为这笔现金预先缴税，他们每个人都可以实拿100万美元。

　　“其中有一个朋友在德州机场的酒吧里工作，赚钱养活家庭，每天骑自行车上班，这些人帮助过克鲁尼，现在换克鲁尼回馈给他们。”

　　格伯自己也是成功的生意人，他的妻子是超级名模辛迪·克劳馥，他告诉克鲁尼不需要100万美元的现金礼物，但克鲁尼坚持要他收下。

　　格伯说，“我把他拉到一边，跟他说我绝对不能拿这笔钱，但是他立刻说，‘那我就要告诉大家，如果格伯不拿这100万美元，其他人也不能拿。’”

   编辑：小火纸

关键词： 乔治克鲁尼 100万美元现金 十一罗汉 地心引力
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