







最早是在2017年，克鲁尼的好朋友和生意伙伴格伯（Rande Gerber）最先透露他收到克鲁尼送给他的一个装满现金的箱子，以表示对他的谢意。在那之后，克鲁尼本人没承认也没否认这个让人难以置信的故事。





近日他在接受《GQ》杂志专访时回忆，“那是在2013年，我和阿玛尔（克鲁尼现在的妻子）才刚认识，但还未开始交往，我还是单身，当时大概已经52岁了吧，我周围的好朋友都已年纪不小了。这些人真的都是我的好朋友，可能在我人生很长的一段时间中都帮助过我。”

克鲁尼和妻子阿玛尔





“我们这几个人都是很亲密的好朋友，这么多年来大家互相帮忙，没有这些朋友，我不会有今天，如果我哪天被车撞，我会留一部分遗产给他们。所以我就想为什么要等到被车撞了再对他们表达谢意呢？”





想在美国弄到1400万现金可不容易（一般毒贩手里才有），克鲁尼作了一番调查，发现洛杉矶市区一个保密的地方可以搞定这事，克鲁尼弄来一辆厢型货车，伪装成运送鲜花的样子，到洛杉矶一个地点取款，1400万美元现金要动用货板车才能搬运。





《十一罗汉》剧照





准备好现金行李箱之后，他告诉这14位朋友第二天过来他家吃饭，他们到了之后发现在每个人的餐桌位置上都放了一个皮箱。





克鲁尼告诉他们，每个人100万美元，是向他们表达谢意的礼物。





格伯回忆起当时克鲁尼说，“我希望让你们知道，你们对我有多么重要，我当初来洛杉矶，就是睡在你家沙发上。”





“能有你们这几位朋友我非常幸运，没有你们的帮忙我不会有今天，我希望在大家都仍健在的时候，能够回馈你们，请你们打开行李箱。”





格伯说，打开箱子看到100万现金礼物后大家都非常吃惊，而且克鲁尼说他已经为这笔现金预先缴税，他们每个人都可以实拿100万美元。





“其中有一个朋友在德州机场的酒吧里工作，赚钱养活家庭，每天骑自行车上班，这些人帮助过克鲁尼，现在换克鲁尼回馈给他们。”





格伯自己也是成功的生意人，他的妻子是超级名模辛迪·克劳馥，他告诉克鲁尼不需要100万美元的现金礼物，但克鲁尼坚持要他收下。





格伯说，“我把他拉到一边，跟他说我绝对不能拿这笔钱，但是他立刻说，‘那我就要告诉大家，如果格伯不拿这100万美元，其他人也不能拿。’”