电影《气球》由《塔洛》《撞死了一只羊》原班人马制作，讲述了灵魂与现实的紧张关系。





电影《气球》是万玛才旦导演作品首次全国院线发行，多位圈内好友来到首映现场捧场。如导演乌尔善、演员导演祖峰、演员蒲巴甲、作家安妮宝贝、影评人程青松等。

首映礼视频 电影《气球》由《塔洛》《撞死了一只羊》原班人马制作，讲述了灵魂与现实的紧张关系。





20世纪90年代，达杰（金巴 饰）一家因一只普通的避孕套卷入了一系列尴尬而又难以抉择的事件当中。妻子卓嘎（索朗旺姆 饰）意外怀孕想要打掉孩子，但信仰虔诚、思想传统的达杰坚信孩子是去世的父亲灵魂轮回转世，面对现实的各种问题和压力，他们原本宁静的日常生活被彻底打破，恩爱的夫妻俩之间出现了不可调和的矛盾。





在活动现场，索朗旺姆、金巴、杨秀措几位主演亮相，他们都是万玛才旦导演的固定合作班底。相较于以往的作品，这一次女性困境、藏地牧民家庭群像等成为电影呈现的重点。因此，在《气球》中，索朗旺姆和杨秀措饰演的卓嘎和卓玛两姐妹，不仅戏份最重，表演更是非常出彩。





索朗旺姆凭借本片荣获第2届海南国际电影节最佳女主角奖，她也是西藏地区首位荣获国际电影节影后殊荣的演员。而杨秀措是第三次与万玛才旦导演合作，表示这次角色与《塔洛》相比反差非常大，为演好尼姑的角色，更是不惜落发。曾在《撞死了一只羊》中大放异彩的演员金巴，也表示自己这次饰演的角色难度极高，因为越是特别普通的人物，越是要找到一个表演上的强弱平衡点。





终极预告 在《气球》中，信仰与现实的抉择，这一电影主旨，其最终的落脚点重点体现在女性生育权这一全球性话题上，而妹妹卓玛与情人，在信仰与情感欲望间求而不得的困境，也是卓嘎命运的对比参照。





索朗旺姆饰演的卓嘎，成为一切压力、冲突、矛盾的聚焦点，而她的选择困境，更成为很多观众热议的焦点话题。可以说，《气球》虽然有着独特的藏地人文属性，但电影中的女性所面临的困境，是没有文化限制的，是所有人都会面临的问题。导演万玛才旦表示，对于卓嘎的选择和命运，相信不同观众都会有自己的答案。

编辑：羊羊