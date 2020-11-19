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"热血合唱团"发戏骨孙佳君特辑

刘德华与导演相互鼓励 化身院线催泪炸弹

2020-11-19 15:18:00 来源：Mtime时光网

刘德华主演的《热血合唱团》，今日发布了戏骨孙佳君的特辑。
　　时光网讯　由关信辉导演、刘德华监制并领衔主演，电影《热血合唱团》正在热映中，收获如潮好评。观众们看完这部感人治愈戏后，纷纷给自己打气：“人生在世总要为自己热血一次”。影片的催泪指数爆表，使得不少男性观众都不禁被影片感动，有人表示：“旁边大哥活活哭了二十多分钟”，更有网友为观众被电影感动落泪的表现点赞：“男人哭吧不是罪”。


港片女神孙佳君素颜出镜《热血合唱团》

孙佳君展现演员的敬业修养 
刘德华与导演相互鼓励

　　多位老戏骨在片中都有可圈可点的表现，孙佳君更为角色充分展现了敬业演员的自我修养。曾饰演《无双》《黑金》《百变星君》的孙佳君，是观众心目中的魅力女星。但在今日特辑中，却看到她为角色全素颜出镜，而且在真实街道捡垃圾，完全让人认不出女神的模样。

　　在一场在天台阳光暴晒的戏中，孙佳君笑称“连狗都没办法散热，终于明白人家说热得和狗一样的意思。”她在片中用丰富的内心戏，表现出底层母亲的朴素和心酸，更收获了观众一致肯定。


刘德华影帝演技引落泪

　　影片感人泪下的情感爆发力，离不开所有演员发自内心的付出。影片上映后，导演关信辉发文感谢影片监制及主演刘德华，因为有他的帮助才完成这部电影，希望两人一起去用电影和音乐，唤醒那些需要帮助和救赎的人。他还在长文中吐露心声：“刘德华使我坚信我们共同生活在这个世界上，需要相互鼓励和治愈才能更坚强地走下去。”


孙佳君展现演员敬业修养

影片化身院线催泪炸弹 
导演发文感恩观众肯定

　　从“在电影院哭出声”、“看得热泪盈眶”、“不知不觉就被感动”等评价中看出，感动是很多观众看完《热血合唱团》的最大感受，这得益于影片关注了现实中容易迷茫、迷失的年轻人。影片的上映也带动了众多观众关注成长教育问题，坦言“成长就是自我救赎，没有过不去的坎”。

　　在2020这么辛苦的一年，许多观众都在面对着不同的压力。《热血合唱团》触动人心的治愈故事无疑为大家带去温暖，并用歌声为观众补给正能量。不少影迷评价影片是“最适合2020年的电影”，并高度评价：“你鼓励了我，于是有了新的我”。对于观众的肯定和鼓励，导演关信辉表示：“如果你被感动到，我很感激，因为电影终于完成了它的使命”。

   编辑：迪通拿

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 热血合唱团孙佳君
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职业：演员

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