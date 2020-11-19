在大象点映创始人和CEO吴飞跃看来，此次和爱奇艺达成战略合作，将大幅度提升大象点映的线上发行能力，为片方提供有品质的独特发行服务，解决过往普遍面临的痛点问题。











青年电影创作者经常面临同样的困境：历经艰辛把电影拍完，却因无法找到宣发公司和无法支付宣发费用，影片发行成为难题。许多优质影片即使已在国内外各大电影节收获关注和认可，也因宣发断档问题迟迟无法在大银幕与观众见面。这个困扰青年电影创作者多年的市场痛点，恰恰是此次爱奇艺和大象点映达成战略合作试图要根本解决的问题。











在大象点映创始人和CEO吴飞跃看来，此次和爱奇艺达成战略合作，将大幅度提升大象点映的线上发行能力，为片方提供有品质的独特发行服务，解决过往普遍面临的痛点问题。“过去几年大象积累的经验主要是在院线发行端，但最近这一年、尤其是在疫情发生以来，我们一直在思考怎么补上我们线上发行的这一项能力、怎么让一部影片的线下发行和线上发行无缝衔接、为片方和平台方都产出最大化的效益。此次和爱奇艺的战略合作，可以帮助片方打通线下线上的宣发全程，实实在在提升影片的票房收入、网络版权收入和线上点播的分成，对于一些体量相对较小、需要精耕细作的分众影片，特别是青年导演创作的文艺片和纪录电影来说，这显得尤为重要。”











爱奇艺和大象点映这个创新发行模式的战略合作，得到业内多家代表性机构的高度认同与支持。工厂大门影业，第一时间加入成为其全片单内容支持伙伴。工厂大门影业创始人黄旭峰宣布，其公司出品的影片未来将与爱奇艺和大象点映展开线上线下的深度合作。











FIRST青年电影展创始人宋文称，“对于爱奇艺和大象点映的此次战略合作，我们特别愿意积极支持。在明年FIRST影展期间，我们将在电影市场“发行工坊”部分为这个创新的发行模式提供专门的交流环节，让更多创作者及产业嘉宾能有机会深入了解。”





作为回应，爱奇艺与大象点映也将在其合作计划里重点推广工厂大门和FIRST青年电影展推出的青年导演作品。大象点映计划在放映环节单独设置“工厂大门”厂牌单元和“FIRST直通车”单元。











今年在FIRST青年电影展上同时斩获“最佳纪录片”和“观众选择荣誉”两项大奖的电影《棒！少年》，作为爱奇艺X大象点映战略合作的重磅开幕影片，正式定档于12月11日于全国上映，成为今年FIRST青年电影展获奖影片中首部与观众在影院见面的影片。











