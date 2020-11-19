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下一任007?"豹妹"提名约翰波耶加

波耶加:如果史蒂夫麦奎因执导 咱就拍吧!

2020-11-19 20:19:58 来源：Mtime时光网

“如果史蒂夫·麦奎因来执导，咱们就拍吧！”


　　时光网讯　新“007”电影《007：无暇赴死》一再延期，人们已经在讨论继丹尼尔·克雷格之后，谁来继承詹姆斯·邦德的衣钵了。此前曾有外媒爆料称，“汤老湿”汤姆·哈迪最终会成为下一任007的人选，不过要到明年才会官宣。而007系列制片人芭芭拉·布洛柯里则坦言，要等《无暇赴死》在院线上映之后（暂时定档明年4月），才开始选择下一任人选，所以汤老湿的消息现在也不知真假。

波耶加的线上访谈

　　近日与MTV新闻的线上访谈中，“黑豹”的妹妹莱蒂希娅·赖特被记者问到，丹尼尔·卡卢亚《逃出绝命镇》）和约翰·波耶加如果二选一，谁更适合出演詹姆斯·邦德？豹妹表示，“我觉得是波耶加，他肯定会喜欢这个角色的。丹尼尔·卡卢亚更低调些，邦德对他来说太过了，他肯定可以演好，但我觉得约翰·波耶加肯定会更热衷。”

　　听到豹妹“提名”了自己，波耶加在访谈中回应说，“哦！如果史蒂夫·麦奎因《为奴十二年》《以寡敌众》的黑人导演）来执导，咱们就拍吧！我们可以拍点儿不太一样的，带来深度，不过詹姆斯·邦德还会是詹姆斯·邦德。”

　　波耶加与蒂希娅近日都出演了史蒂夫·麦奎因执导的新迷你剧集《小斧子》，这是个选集剧集，每集和每集之间的剧情都没有关联，独立成篇（类似于《黑镜》那种），波耶加和蒂希娅分别出演不同的两集，本剧于11月15日刚刚首播。

   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 007 詹姆斯·邦德 约翰·波耶加 莱蒂希娅·赖特
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