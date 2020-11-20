电影中，以张隼为首的“老鹰帮”作案时极其嚣张。而在现实生活中，还有比张隼更加凶暴的悍匪，比如活跃于上世纪90年代的抢劫杀人重犯张君。























为将“老鹰帮”捉拿归案，钟诚带领刑警小队咬死不放，誓与恶势力斗争到底。数年间，警匪上演了一次次紧张刺激的较量，悍匪愈加猖獗，警方步步逼近，双方展开殊死对决……





电影中，以张隼为首的“老鹰帮”作案时极其嚣张。而在现实生活中，还有比张隼更加凶暴的悍匪，比如活跃于上世纪90年代的抢劫杀人重犯张君。











张君是湘鄂渝系列持枪抢劫杀人案首犯，曾纵横数省8年，犯案十余起，杀死、杀伤近50人。张君团伙在2000年9月被警方擒获，2001年4月21日，张君被一审判处死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。同年5月20日被执行死刑。





穷困的童年





1966年8月5日，张君出生在湖南省常德市安乡县安福乡花林村一个贫穷农户家，家里有7个兄弟姐妹，张君是最小的一个儿子，姐姐哥哥与张君同母异父，所以他们姓薛，张君姓张。张君是张家的独苗。





张君12岁时，母亲被查出患有子宫癌，病中她常念叨，想吃一碗肉丸汤，这成了张君当时最大的愿望。张君攒了一个学期凑足5角钱，跑了30多里路为她买回一点点肉，然后学姐姐们的样子亲手做了一碗肉丸汤，终于给母亲了却了心愿。















犯罪天才





张君犯罪不是一个人，而是一个团伙。张君为了打造一个强有力的“组织”，他要求团伙成员必须无条件听从自己。同时他还要求每个成员纳 “投名状”，也就是说每个成员都要手上沾血，目的就是让其无法走回头路。





张君会在作案前统一发放枪支，作案后枪支统一收回，甚至还要求团伙成员之间不许说话，很多团伙成员临死都不知同伙的真实姓名。





张君还定期对成员进行集体“技能”训练，包括射击、10公里负重越野、潜水等项目的训练。





常德特大抢劫杀人案





张君一生作案无数，但造成破坏最大的当属发生在湖南常德的抢劫杀人案。





2000年9月1日18时零6分，常德市农业银行江北支行的运钞车来到北站分理处的门口，3名蒙面歹徒突然从人丛中窜出，开枪打死了押车的3名经济民警和营业间准备交接的两名出纳员，抢走两支微型冲锋枪和20多发子弹。与此同时，另一名蒙面歹徒在街旁用枪打死了一名出租车司机。











分理处的两名女职员按响了柜台下的警铃，慌乱之中一歹徒将钥匙扭断在运钞车后箱门上。抢劫未遂的匪徒仓惶跳上劫持的出租车夺路而逃。整个抢劫过程没超过两分钟。





逃窜途中，这伙丧心病狂的歹徒又开枪打死了1名过路行人，打伤3人，并将一3岁小女孩严重撞伤。





五个情人





张君不但有自己的作案团伙，还曾有过五位情人，她们中大多都参与了张君的犯罪活动。张君被捕后，这五位情人也全部被警方抓获，其中四人最终被判处死刑。





严敏





严敏是第一个投入张君怀抱的情妇，1995年她参与了张君在重庆渝中区和平路抢劫杀人案。





她曾在看守所留下一段自述：“我很早离婚，一个人带着女儿，就靠在外面做点小生意谋生，生活相当不容易。我是先陷进了张君设下的感情陷阱。他开始是以一个款爷的身份出现的，他出手大方，又满嘴甜言蜜语，我以为找到他后，这一辈子都有了依靠，于是我的感情防线被冲破了。”





“ 设下感情陷阱后，随即又设下债务陷阱。他找我借了1万多元钱，这使我无法离开他。待将我‘套牢’后，他就开始威胁我，叫我跟他去作案，否则就杀死我全家，就这样，我一步步走上犯罪的道路。”





秦直碧





第一次遇见张君时，秦直碧已经四十五岁了。她是张君所有情妇里头脑最简单、最勇猛的一个，她曾多次女扮男装直接参与抢劫。





在法庭上，张君明确陈述，他丝毫不担心秦直碧会背叛他，因为她没有脑子，只认钱。





全鸿燕





全鸿燕曾是一名出租车司机，张君以学开车的名义，请全鸿燕当老师，出租车照常打表计费，这样骗取了全鸿燕的信任。





两人开始同居后，张君将全鸿燕的住所作为窝藏枪支的据点，又于2000年7月带她去常德，逼她向一个无辜青年开枪。全鸿燕“沾血”后，便死心塌地跟着张君了。





《除暴》女主角春夏

杨明燕





杨明燕是张君情妇中最年轻、最漂亮的一个，张君为与她结婚，特意回老家离婚。杨明燕还为张君生下了一个女儿。





杨明燕一直暗地里帮助张君转移和藏匿枪支弹药，在多起案件中发挥着重要作用。





陈乐





1999年下半年，张君结识“坐台小姐”陈乐，被她的姿色所吸引，陈乐也看好张君的一表人才和腰缠万贯的老板气派，两人很快姘居在一起。





终极预告 陈乐一直不知道张君的真实身份，张君和她同居的时候一直自称“陈强”。陈乐还一度把这个“未婚夫”带到家里见父母。





因为从没有参与过张君团伙的犯罪活动，并且对此也不知情，陈乐一审被判处九年有期徒刑，后来她在狱中表现良好，获得了四年减刑、提前出狱。





抓捕张君





2000年6月19日重庆发生特大持枪抢劫杀人案之后，重庆警方立誓要抓捕凶犯。之后，湘鄂案件相继发生，对重庆案情侦破提供新的线索，重庆警方把破案目标紧紧盯在一个与张君有关系的女人身上。





9月13日，这位小名为娟子、真名叫杨明燕的28岁女人，突然离开居所，有明显的逃跑迹象。为此，一直守候在外的警方人员拘捕了她。据杨交待，她曾于5日见过张君，张君因缺钱花，以6万元价格卖掉了一辆蓝色桑塔纳车。由此，漏网在逃的首犯张君开始浮出水面。











9月19日晚8时，重庆警方获得消息，一名湖南男子与一名全姓女子联系，说晚9时“在上次下雨的地方”交一包东西。当日晚9时50分许，一穿深蓝色圆领衫的男子到观音岩处，3名埋伏在附近的刑警将其抓获。此人正是湘鄂渝系列持枪抢劫案首犯张君。打开张君携带的蓝色旅行包，里面是178发子弹和一枚军用手榴弹。





殊途同归的文强





原重庆公安局副局长、重庆市司法局局长文强因为破获张君案，而成为西南警界响当当的人物。他也一直自称是最了解张君的人，甚至批评许多媒体对张君的报道太"浅薄"，还准备在退休后写一本关于张君的书。











张君被文强逮捕时，对文强说了这样一句话："你有一天也会和我一样，只要你挡不住诱惑你也会走上我这条路"。 岂料一语成谶。





2009年8月，文强因为严重违纪，充当黑社会保护伞，接受纪检部门的调查。2010年7月7日，文强在重庆被执行死刑。





改编电视剧





从被捕到枪决，张君人生的最后7个月在监狱中度过。当他听说有人想把他的恶行拍成电视剧后，他高兴了好几天。





2004年，电视剧《天不藏奸》播出，该剧由李平执导，王亚楠、吕中、潘星谊、郭晓晓主演。《天不藏奸》讲述了以江啸为首的杀人抢劫团伙辗转全国疯狂作案，最终被消灭的故事。











演员王亚楠在《天不藏奸》中饰演大反派江啸一角。王亚楠还出演过《天下粮仓》《飞天舞》等电视剧。





张君被捕20年后，电影《除暴》的上映似乎又把人们的目光拉回到警察对付悍匪的年代。