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现实中的悍匪比电影更嚣张

《除暴》背后藏着犯罪猖獗的90年代

2020-11-20 09:00:57 来源：Mtime时光网

电影中，以张隼为首的“老鹰帮”作案时极其嚣张。而在现实生活中，还有比张隼更加凶暴的悍匪，比如活跃于上世纪90年代的抢劫杀人重犯张君。
      时光网讯 在电影《除暴》的首映发布会上，该片监制韩三平曾说过这样一段话：“1990代是中国经济高速发展的年代，犯罪也很猖獗，这部电影反映当时真实的社会情况，特别是警察和匪徒的搏斗，不同于以往的警匪片，是比较厚重的”。

      在上世纪90年代，监控设备还远远没有普及，枪支管理也相对松散，刑事犯罪相对猖獗。这些耸人听闻的案件给电影创作提供了丰富的素材，比如贾樟柯执导的电影《天注定》中，王宝强饰演的“三儿”，原型就是苏湘渝系列持枪抢劫杀人案制造者，公安部A级通缉犯周克华；

　　比如《轰天绑架大富豪》《惊天大贼王》《追龙2》《树大招风》等电影都涉及“世纪悍匪”张子强的经历。



      由王千源吴彦祖等主演的《除暴》讲述刑警钟诚受命追捕悍匪集团“老鹰帮”的故事。这群悍匪犯下惊天连环劫案，训练有素且纪律严明，首领张隼更屡次恶意挑衅，矛头直指钟诚。

　　为将“老鹰帮”捉拿归案，钟诚带领刑警小队咬死不放，誓与恶势力斗争到底。数年间，警匪上演了一次次紧张刺激的较量，悍匪愈加猖獗，警方步步逼近，双方展开殊死对决……

      电影中，以张隼为首的“老鹰帮”作案时极其嚣张。而在现实生活中，还有比张隼更加凶暴的悍匪，比如活跃于上世纪90年代的抢劫杀人重犯张君。



      张君是湘鄂渝系列持枪抢劫杀人案首犯，曾纵横数省8年，犯案十余起，杀死、杀伤近50人。张君团伙在2000年9月被警方擒获，2001年4月21日，张君被一审判处死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。同年5月20日被执行死刑。

穷困的童年

      1966年8月5日，张君出生在湖南省常德市安乡县安福乡花林村一个贫穷农户家，家里有7个兄弟姐妹，张君是最小的一个儿子，姐姐哥哥与张君同母异父，所以他们姓薛，张君姓张。张君是张家的独苗。

      张君12岁时，母亲被查出患有子宫癌，病中她常念叨，想吃一碗肉丸汤，这成了张君当时最大的愿望。张君攒了一个学期凑足5角钱，跑了30多里路为她买回一点点肉，然后学姐姐们的样子亲手做了一碗肉丸汤，终于给母亲了却了心愿。

      由于家穷，到高中一年级张君就辍学了，没事干的张君就开始打架，渐渐地在当地竟有了点“名气”。当时，张君最爱看电影《少林寺》，爱练武功。



犯罪天才

      张君犯罪不是一个人，而是一个团伙。张君为了打造一个强有力的“组织”，他要求团伙成员必须无条件听从自己。同时他还要求每个成员纳 “投名状”，也就是说每个成员都要手上沾血，目的就是让其无法走回头路。

      张君会在作案前统一发放枪支，作案后枪支统一收回，甚至还要求团伙成员之间不许说话，很多团伙成员临死都不知同伙的真实姓名。

      张君还定期对成员进行集体“技能”训练，包括射击、10公里负重越野、潜水等项目的训练。

常德特大抢劫杀人案

      张君一生作案无数，但造成破坏最大的当属发生在湖南常德的抢劫杀人案。

      2000年9月1日18时零6分，常德市农业银行江北支行的运钞车来到北站分理处的门口，3名蒙面歹徒突然从人丛中窜出，开枪打死了押车的3名经济民警和营业间准备交接的两名出纳员，抢走两支微型冲锋枪和20多发子弹。与此同时，另一名蒙面歹徒在街旁用枪打死了一名出租车司机。



      分理处的两名女职员按响了柜台下的警铃，慌乱之中一歹徒将钥匙扭断在运钞车后箱门上。抢劫未遂的匪徒仓惶跳上劫持的出租车夺路而逃。整个抢劫过程没超过两分钟。

      逃窜途中，这伙丧心病狂的歹徒又开枪打死了1名过路行人，打伤3人，并将一3岁小女孩严重撞伤。

五个情人

      张君不但有自己的作案团伙，还曾有过五位情人，她们中大多都参与了张君的犯罪活动。张君被捕后，这五位情人也全部被警方抓获，其中四人最终被判处死刑。

严敏

      严敏是第一个投入张君怀抱的情妇，1995年她参与了张君在重庆渝中区和平路抢劫杀人案。

      她曾在看守所留下一段自述：“我很早离婚，一个人带着女儿，就靠在外面做点小生意谋生，生活相当不容易。我是先陷进了张君设下的感情陷阱。他开始是以一个款爷的身份出现的，他出手大方，又满嘴甜言蜜语，我以为找到他后，这一辈子都有了依靠，于是我的感情防线被冲破了。”

      “ 设下感情陷阱后，随即又设下债务陷阱。他找我借了1万多元钱，这使我无法离开他。待将我‘套牢’后，他就开始威胁我，叫我跟他去作案，否则就杀死我全家，就这样，我一步步走上犯罪的道路。”

秦直碧

      第一次遇见张君时，秦直碧已经四十五岁了。她是张君所有情妇里头脑最简单、最勇猛的一个，她曾多次女扮男装直接参与抢劫。

      在法庭上，张君明确陈述，他丝毫不担心秦直碧会背叛他，因为她没有脑子，只认钱。

全鸿燕

      全鸿燕曾是一名出租车司机，张君以学开车的名义，请全鸿燕当老师，出租车照常打表计费，这样骗取了全鸿燕的信任。

      两人开始同居后，张君将全鸿燕的住所作为窝藏枪支的据点，又于2000年7月带她去常德，逼她向一个无辜青年开枪。全鸿燕“沾血”后，便死心塌地跟着张君了。

《除暴》女主角春夏
杨明燕

      杨明燕是张君情妇中最年轻、最漂亮的一个，张君为与她结婚，特意回老家离婚。杨明燕还为张君生下了一个女儿。

      杨明燕一直暗地里帮助张君转移和藏匿枪支弹药，在多起案件中发挥着重要作用。

陈乐

      1999年下半年，张君结识“坐台小姐”陈乐，被她的姿色所吸引，陈乐也看好张君的一表人才和腰缠万贯的老板气派，两人很快姘居在一起。

终极预告

      陈乐一直不知道张君的真实身份，张君和她同居的时候一直自称“陈强”。陈乐还一度把这个“未婚夫”带到家里见父母。

      因为从没有参与过张君团伙的犯罪活动，并且对此也不知情，陈乐一审被判处九年有期徒刑，后来她在狱中表现良好，获得了四年减刑、提前出狱。

抓捕张君

      2000年6月19日重庆发生特大持枪抢劫杀人案之后，重庆警方立誓要抓捕凶犯。之后，湘鄂案件相继发生，对重庆案情侦破提供新的线索，重庆警方把破案目标紧紧盯在一个与张君有关系的女人身上。

      9月13日，这位小名为娟子、真名叫杨明燕的28岁女人，突然离开居所，有明显的逃跑迹象。为此，一直守候在外的警方人员拘捕了她。据杨交待，她曾于5日见过张君，张君因缺钱花，以6万元价格卖掉了一辆蓝色桑塔纳车。由此，漏网在逃的首犯张君开始浮出水面。



      9月19日晚8时，重庆警方获得消息，一名湖南男子与一名全姓女子联系，说晚9时“在上次下雨的地方”交一包东西。当日晚9时50分许，一穿深蓝色圆领衫的男子到观音岩处，3名埋伏在附近的刑警将其抓获。此人正是湘鄂渝系列持枪抢劫案首犯张君。打开张君携带的蓝色旅行包，里面是178发子弹和一枚军用手榴弹。

殊途同归的文强

      原重庆公安局副局长、重庆市司法局局长文强因为破获张君案，而成为西南警界响当当的人物。他也一直自称是最了解张君的人，甚至批评许多媒体对张君的报道太"浅薄"，还准备在退休后写一本关于张君的书。



      张君被文强逮捕时，对文强说了这样一句话："你有一天也会和我一样，只要你挡不住诱惑你也会走上我这条路"。 岂料一语成谶。

      2009年8月，文强因为严重违纪，充当黑社会保护伞，接受纪检部门的调查。2010年7月7日，文强在重庆被执行死刑。

改编电视剧

      从被捕到枪决，张君人生的最后7个月在监狱中度过。当他听说有人想把他的恶行拍成电视剧后，他高兴了好几天。

      2004年，电视剧《天不藏奸》播出，该剧由李平执导，王亚楠、吕中、潘星谊、郭晓晓主演。《天不藏奸》讲述了以江啸为首的杀人抢劫团伙辗转全国疯狂作案，最终被消灭的故事。



      演员王亚楠在《天不藏奸》中饰演大反派江啸一角。王亚楠还出演过《天下粮仓》《飞天舞》等电视剧。

     张君被捕20年后，电影《除暴》的上映似乎又把人们的目光拉回到警察对付悍匪的年代。

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关键词： 除暴 张君 1990年代
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