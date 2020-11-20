早上好，今天终于是周五了。





过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。









01. 荷兰弟《混沌漫步》首曝中字预告





今日IGN网站独家发布了汤姆·赫兰德、黛茜·雷德利、麦斯·米科尔森、尼克·乔纳斯主演的《混沌漫步》预告，由《明日边缘》导演道格·里曼执导，暂时定档明年1月22日上映。《混沌漫步》设定在“反乌托邦”的未来世界，那时人类已经在遥远的外星（与地球很相似）建立了殖民地。这个星球上有一种细菌，男人感染后自己的所思所想都会被播放出来，人与人之间不存在隐私，这个世界女人已经死光了。

02. 大本与“丧钟”发扎导版《正联》新照













“大本”本·阿弗莱克与“丧钟”乔·曼根尼罗，近日分别在社交网络上发布了扎导剪辑版《正义联盟》的新照片。蝙蝠侠的新照中加了标签“我们联合起来”，丧钟的剧照则是黑白的。影片的补拍工作已结束，扎导确认将使用其中的4分钟，放到完整版的4小时迷你剧集中去。他同时也表示，当年扎导拍了、但未被放到2017年院线版中的部分，将会有2小时新内容与粉丝们见面。

03. 《神奇女侠1984》香港与日本均定档









《神奇女侠1984》宣布北美院线和流媒体同日“上映”后，非北美市场也陆续宣布档期，日本将于12月18日上映，中国香港将于12月17日上映，中国内地还不知道。北美部分，早前和环球因为《魔发精灵2》直接上VOD一事吵架的AMC院线表示，理解华纳这一决策。《神奇女侠1984》虽然是12月25日同步登陆HBO Max，但在该平台只会停留一个月的时间。

04. 漫威美剧《惊奇女士》首曝片场照

















漫威影业的Disney+新剧《惊奇女士》目前正在美国亚特兰大拍摄中，本剧曝光了首批片场照，由新人伊曼·韦拉尼来出演卡玛拉·克汗一角，她戴着头盔在骑自行车，有些照片中还戴了黑色口罩。这也是漫威的第一个穆斯林超级英雄。在漫画设定中，卡玛拉·克汗是16岁的巴基斯坦裔美国人，出生在美国新泽西。美剧《洛基》和电影《蜘蛛侠3》，也都在亚特兰大拍摄。

05. 麦叔：华纳让我演格林德沃是谣言











本月初，约翰尼·德普发文表示，华纳要求他退出《神奇动物》系列，他同意了。后来有外媒发消息表示，华纳正在联系“麦叔”麦斯·米科尔森，希望他来继续出演格林德沃一角。在近日访谈中，麦叔对这一消息进行了辟谣，“这就是谣言，我了解的和你们从新闻上面了解的一样多，我也在等着看有没有人给我打电话，”他对记者说。德普虽然在在剧组拍摄了一天，但依然会受到大概1千万美元左右的薪酬。