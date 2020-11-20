网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

时光早报:荷兰弟"混沌漫步"首发预告

正联丧钟大本新发图 麦叔演神奇动物是谣言

2020-11-20 09:29:56 来源：Mtime时光网

早上好，今天终于是周五了。

　　过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。


01. 荷兰弟《混沌漫步》首曝中字预告

　　今日IGN网站独家发布了汤姆·赫兰德、黛茜·雷德利、麦斯·米科尔森、尼克·乔纳斯主演的《混沌漫步》预告，由《明日边缘》导演道格·里曼执导，暂时定档明年1月22日上映。《混沌漫步》设定在“反乌托邦”的未来世界，那时人类已经在遥远的外星（与地球很相似）建立了殖民地。这个星球上有一种细菌，男人感染后自己的所思所想都会被播放出来，人与人之间不存在隐私，这个世界女人已经死光了。
02. 大本与“丧钟”发扎导版《正联》新照




　　“大本”本·阿弗莱克与“丧钟”乔·曼根尼罗，近日分别在社交网络上发布了扎导剪辑版《正义联盟》的新照片。蝙蝠侠的新照中加了标签“我们联合起来”，丧钟的剧照则是黑白的。影片的补拍工作已结束，扎导确认将使用其中的4分钟，放到完整版的4小时迷你剧集中去。他同时也表示，当年扎导拍了、但未被放到2017年院线版中的部分，将会有2小时新内容与粉丝们见面。
03. 《神奇女侠1984》香港与日本均定档


　　《神奇女侠1984》宣布北美院线和流媒体同日“上映”后，非北美市场也陆续宣布档期，日本将于12月18日上映，中国香港将于12月17日上映，中国内地还不知道。北美部分，早前和环球因为《魔发精灵2》直接上VOD一事吵架的AMC院线表示，理解华纳这一决策。《神奇女侠1984》虽然是12月25日同步登陆HBO Max，但在该平台只会停留一个月的时间。
04. 漫威美剧《惊奇女士》首曝片场照





　　漫威影业的Disney+新剧《惊奇女士》目前正在美国亚特兰大拍摄中，本剧曝光了首批片场照，由新人伊曼·韦拉尼来出演卡玛拉·克汗一角，她戴着头盔在骑自行车，有些照片中还戴了黑色口罩。这也是漫威的第一个穆斯林超级英雄。在漫画设定中，卡玛拉·克汗是16岁的巴基斯坦裔美国人，出生在美国新泽西。美剧《洛基》和电影《蜘蛛侠3》，也都在亚特兰大拍摄。
05. 麦叔：华纳让我演格林德沃是谣言



　　本月初，约翰尼·德普发文表示，华纳要求他退出《神奇动物》系列，他同意了。后来有外媒发消息表示，华纳正在联系“麦叔”麦斯·米科尔森，希望他来继续出演格林德沃一角。在近日访谈中，麦叔对这一消息进行了辟谣，“这就是谣言，我了解的和你们从新闻上面了解的一样多，我也在等着看有没有人给我打电话，”他对记者说。德普虽然在在剧组拍摄了一天，但依然会受到大概1千万美元左右的薪酬。

   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 时光早报 混沌漫步 麦斯·米科尔森 惊奇女士 神奇女侠1984
关注时光网微信

相关电影/影人

混沌漫步

混沌漫步 (2021)

0.0

导演：道格·里曼

主演：黛茜·雷德利

在线播放

扎克·施奈德版正义联盟

扎克·施奈德版正义联盟 (2021)

-1.0

导演：扎克·施奈德

主演：艾梅柏·希尔德

在线播放

神奇女侠1984

神奇女侠1984 (2020)

0.0

导演：派蒂·杰金斯

主演：盖尔·加朵

在线播放

惊奇女士

惊奇女士 (2021)

0.0

主演：Iman Vellani

在线播放

麦斯·米科尔森

麦斯·米科尔森

Mads Mikkelsen

职业：演员 | 制作人

查看影人作品  >

显示更多∨

相关文章

会员评论 (3)

发表

本周热读

1

郭敬明《晴雅集》曝国际版预告

“吸蛊虫”名场面曝光 人妖鬼怪登场

9
预告结尾上演了《阴阳师》原著之中的吸蛊虫名场面，晴明..
2

《扎导版正义联盟》明日凌晨发新预告

扎导直播和粉丝互动 预告将有新镜头

14
11月18日凌晨《扎克施奈版正义联盟》有新预告发布。
3

周一见!"神奇女侠2"推迟上映或流媒体

面对疫情复杂局面 华纳兄弟面临艰难抉择

下周一，就知道《神奇女侠1984》的"命运"了。
4

扎导剪辑版"正联" 补拍镜头仅4分钟

求助"神奇动物"在伦敦剧组帮拍闪电侠戏份

整部4小时《正联》中新拍的镜头，大概4、5分钟，也许4分..
5

《曼达洛人 第二季》曝新剧照和海报

蛙哥和蛙姐有了孩子 尤达宝宝也吃饱了

21
娃娃夫妇不计前嫌，替曼达洛人照顾尤达宝宝，这是什么精..

查看更多