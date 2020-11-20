美国评论家选择协会(CCA)宣布首届“评论家选择超级奖”，《棕榈泉》5提领跑，《花木兰》和刘亦菲入围动作电影类奖项。











最佳动作电影

《绝地战警3》

《誓血五人组》

《惊天营救》

《灰猎犬号》

《狩猎》

《花木兰》

《前哨》

《信条》





动作电影最佳男演员

汤姆·汉克斯《灰猎犬号》

克里斯·海姆斯沃斯《惊天营救》

卡赖伯·兰德里·琼斯《前哨》

德尔罗伊·林多《誓血五人组》

威尔·史密斯《绝地战警3》

约翰·大卫·华盛顿《信条》





动作电影最佳女演员

贝蒂·吉尔平《狩猎》

刘亦菲《花木兰》

布蕾克·莱弗利《节奏组》

埃莱扎·施莱辛格《斯宾塞的机密任务》

希拉里·斯万克《狩猎》





最佳动画电影

《1/2的魔法》

《飞奔去月球》

《小羊肖恩2：末日农场》

《心灵奇旅》

《威洛比家的孩子们》

《狼行者》





动画电影最佳男配音演员

杰米·福克斯《心灵奇旅》

威尔·福特《威洛比家的孩子们》

汤姆·霍兰德《1/2的魔法》

约翰·卡拉辛斯基《神奇马戏团之动物饼干》

克里斯·帕拉特《心灵奇旅》

山姆·洛克威尔《独一无二的伊万》





动画电影最佳女配音演员

蒂娜·菲《心灵奇旅》

霍纳·妮芙茜《狼行者》

玛雅·鲁道夫《威洛比家的孩子们》

菲莉帕·苏《飞奔去月球》

奥克塔维亚·斯宾塞《1/2的魔法》

伊娃·惠塔克《狼行者》





最佳超级英雄电影(“超级英雄”类目也包括漫画和电子游戏改编电影)

《猛禽小队》

《永生守卫》

《皇家次子女秘密组织》

《刺猬索尼克》

《超人：明日之子》





超级英雄电影最佳男演员

斯盖拉·阿斯丁《皇家次子女秘密组织》

金·凯瑞《刺猬索尼克》

切瓦特·埃加福特《永生守卫》

伊万·麦克格雷格《猛禽小队》

本·施瓦兹《刺猬索尼克》





超级英雄电影最佳女演员

琪琪·莱恩《永生守卫》

佩顿·伊丽莎白·李《皇家次子女秘密组织》

玛格特·罗比《猛禽小队》

朱尼·斯莫利特《猛禽小队》

查理兹·塞隆《永生守卫》





最佳恐怖电影

《砍人快乐》

《隐xing人》

《遗落家庭》

《租房惊魂》

《卫星》





恐怖电影最佳男演员

Ṣọpẹ Dìrísù《异国阴宅》

彼得·费奥多罗夫《卫星》

米希尔·赫伊斯曼《另一只羔羊》

丹·史蒂文斯《租房惊魂》

文斯·沃恩《砍人快乐》





恐怖电影最佳女演员

海莉·贝内特《吞咽》

安吉拉·贝蒂斯《轮班12小时》

伊丽莎白·莫斯《隐xing人》

凯瑟琳·纽顿《砍人快乐》

希拉·凡德《租房惊魂》





最佳科幻/奇幻电影

《爱与怪物》

《棕榈泉》

《占有者》

《同步》

《浩瀚的夜晚》





科幻/奇幻电影最佳男演员

克里斯托弗·阿波特《占有者》

杰克·霍洛维茨《浩瀚的夜晚》

安东尼·麦凯《同步》

安迪·萨姆伯格《棕榈泉》

J·K·西蒙斯《棕榈泉》





科幻/奇幻电影最佳女演员

艾莉·依沃奈兹《同步》

凯瑟琳·兰福德《爆炸》

希艾拉·迈克考米克《浩瀚的夜晚》

克里斯汀·米利欧缇《棕榈泉》

安德丽亚·瑞斯波罗格《占有者》





电影最佳反派

金·凯瑞《刺猬索尼克》

凯瑟琳·纽顿《砍人快乐》

马丁·肖特和简·科拉克斯基《威洛比家的孩子们》

J·K·西蒙斯《棕榈泉》

希拉里·斯万克《狩猎》





编辑：八不半