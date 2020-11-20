同时，更有各路亲朋齐助力，令彭昱畅乔杉“兄弟澡堂”更加增光添彩。影片已定档于12月11日全国上映，电影讲述了失忆公子哥彭昱畅变身搓澡工，并在乔杉指导下，成为一代“沐浴之王”的欢乐故事。







白客领衔“万万兄弟”合体助力易小星

欢乐翻倍笑回青春





此次曝光的“爷青回”角色海报喜感十足，火红欢庆背景中，“WAN BRO”灯管字样光亮夺目，把“万万兄弟”的深厚情谊打在公屏，蹲在各个角落“暗中观察”的易小星，由于头部发光而隐藏失败。进一次澡堂，做一世兄弟，“兄弟”幕后特辑更尽显“万万兄弟”本色，打闹互怼欢笑不减当年，特辑中每个人的回答或操作，都给人“万万没想到”的欢乐。











《万万没想到》系列网剧自2013年开播以来，一直饱受观众喜爱，更成为一代人的青春回忆。距离《万万没想到》第一季播出已有七年时间，此次“万万兄弟”再次合作，让部分网友感叹道，“我在夕阳下忘情奔跑的青春又回来了”！七年时间中，“万万兄弟”也与观众一起进步成长着，在演员道路上日益成熟。





白客主演电影《不休不止》入围国际电影节，张本煜在电视剧《清平乐》中演绎的欧阳修让人印象深刻，柯达、刘循子墨同时参演电影《迷妹罗曼史》……聚是一团火，散是满天星，此次“万万兄弟”全新的组合演绎令人充满期待。











“兄弟澡堂”亲朋满门蓬荜生辉

老中青实力演员阵容欢笑齐贺岁





曝光特辑中，除了“万万兄弟”老搭档外，“兄弟澡堂”同时再添亲朋，欢乐继续加码。其中包括资深戏骨洪剑涛（《炊事班的故事》）、知名演员桑平（《唐人街探案》）、国民喜剧人朱时茂（《吃面条》）、以及著名主持人沈南等。





各路兄弟前辈温暖齐聚“兄弟澡堂”，让“兄弟澡堂”更加增光添彩。“（电影）在很多兄弟们，朋友们的帮助下，终于走到了今天”，导演易小星对于大家对于影片温暖帮助，表示出深深的感谢。











包括此次曝光的演员阵容，影片卡司可谓强大，集结了老中青三代实力派演员。电影卡司“欢乐搓搓队”同时包括新生代演技小生彭昱畅（《快把我哥带走》），天生喜剧人乔杉（《两只老虎》）、新生代小花旦卜冠今（《驴得水》）、“百亿票房老太太”苇青（《我不是药神》），实力演技男星金世佳（《河神2》）等大批优秀演员。电影不仅好笑，更是一出实力演技碰撞的精彩好戏，期待值满分。











洪剑涛





桑平