大卫·芬奇30年来一直在追求把《曼克》变成现实，12月4日，这部回顾好莱坞往事的黑白电影将在Netflix上线。















《曼克》海报









不过，对于芬奇坚持要用黑白镜头拍摄这个故事以致敬格雷格·托兰在《公民凯恩》中的表现主义摄影的主张，电影公司却犹豫不决。



《公民凯恩》剧照

“制片人波利克拉姆临阵退缩，”芬奇回忆道，“我们必须先用彩色胶卷拍摄，然后再进行修正，最后制作成黑白版本。这个拍摄流程显然没有得到电影公司认可。”





直到大卫·芬奇与奈飞公司（Netflix）合作，令他惊讶的是，奈飞不仅同意了他开拍《曼克》，还同意他制作成黑白电影。奈飞负责原创电影的副总裁斯科特·斯图伯说，“我们制作这部电影时没有任何焦虑，因为他是大卫·芬奇，他是最好的。我们知道他在这个项目上花了多长时间，也知道这个项目对他来说有多私人。”





2019年11月电影终于开机，加里·奥德曼饰演曼凯维奇，阿曼达·塞弗里德饰演戴维斯，查尔斯·丹斯饰演赫斯特。此时，却缺少一个关键的创意总监。剧本作者杰克·芬奇，也就是大卫·芬奇的父亲，于2003年去世，享年72岁，比《曼克》开始制作早10多年离开我们。





正式预告 作为《生活》杂志旧金山分社的前社长，他曾是一个狂热的电影爱好者，从新闻界退休后开始写剧本，但激发儿子大卫·芬奇兴趣的是他写的关于《公民凯恩》剧本诞生的故事，尽管他觉得最初的努力没有达到想要的结果。









“我有点想不明白。”芬奇说，“假新闻（Fake News）这个太离奇了，谁真的在乎1934年是否有邪恶的勾当？”然而在2020年，导演不得不承认，这部电影的某个部分可能会让刚刚经历今年美国大选的观众引起强烈的共鸣。





大卫·芬奇用数字摄影机拍摄《曼克》，但他和他的创意团队却煞费苦心地让电影看起来像是用胶片拍的。他们通过数码技术处理图像，还设计了包含二战时期电影中出现的噼啪声的音效，使它看起来更有黑白电影质感。





“他希望观看这部电影的感受，就像你在一个地下室看到了《公民凯恩》，旁边就是《曼克》。”电影制作设计师唐纳德·格雷厄姆·伯特说，“他想让它看起来更像那个时代的东西，而不想让观众知道我们什么时候拍摄的。”





芬奇是一个注重各方面精确性的人，但这并没有延伸到主演加里·奥德曼对曼凯维奇的刻画上。影片拍摄时，奥德曼61岁，比曼凯维奇写《公民凯恩》时年长20岁，看上去却一点也不像当年曼凯维奇那个软弱秃顶的样子。回看奥德曼之前扮演的角色，从温斯顿·丘吉尔到德古拉伯爵，都非常依赖化妆和服装，现在他想拔下发际线，做一个假鼻子。







《曼克》中饰演曼凯维奇的 加里·奥德曼





大卫·芬奇说，“我需要这样一个演员，一走进房间，每个人都会说，‘就是这个人’。你需要一个演员中的演员。如果你是根据身高和发际线来选角，那你就错过了最重要的部分。”





大卫·芬奇与加里·奥德曼





芬奇被曼凯维奇讲真话的方式，以及他将笑话作为对抗不公平世界的防御机制的方式所吸引。他还对曼凯维奇和其他早期编剧如本·赫克特、埃德温·贾斯特斯·梅耶，在帮助电影业从无声时代进入有声电影时代中所扮演的关键角色感到着迷。







