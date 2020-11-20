动画电影《许愿神龙》正式定档2021年1月15日，并发布定档海报。

时光网讯







定档海报





神龙降世带来好运

新年上映辞旧迎新





《许愿神龙》讲述了一只神龙降临人间、求人许愿的冒险故事。本次发布的定档海报上，神龙对自己的新主人丁思齐“爱不释手”，只为了求他许愿。而丁思齐却“面露难色”，画面传达出浓浓的恶作剧氛围，又有好朋友之间才有的温馨感，这对人龙拍档“相爱相杀”的关系非常引人好奇。

影片定档于1月15日上映，更是期待在新的一年，《许愿神龙》能为大家带来焕然一新的好运气。除了淘气可爱的神龙形象和追逐梦想的冒险故事，《许愿神龙》的精彩看点还有很多，陡然降临现实世界的神龙闹出了不少笑话，还帮助丁思齐一同对抗反派。



神龙参加第37届潍坊国际风筝会

影片高度还原了上海的城市面貌，给观众带来丰富的观影体验，非常适合与亲朋好友一同走入影院观看，是2021年开年之际合家欢动画电影的首选。新年新气象，新年新愿望，神龙已经迫不及待要给大家带来好运了，看《许愿神龙》，你的2021年一定好运连连！





神龙巡游备受追捧

见龙有喜人气高涨





《许愿神龙》上映在即，这条神秘、可爱的粉色神龙终于要与观众见面了。在2020年中国国际数码互动娱乐展览会（ChinaJoy）和第37届潍坊国际风筝节现场，“神龙”一出现就吸引了市民的注意，纷纷和它合影、互动，希望能“沾沾喜气”，人气偶像神龙也趁势向大家推荐自己即将上映电影《许愿神龙》，不少市民都表示一定会捧场支持。







神龙出现在ChinaJoy现场“斗地主”展台





在此前发布的“心想事儿成”版预告片中，这条表情丰富、外表激萌可爱、性格淘气搞怪的粉色神龙一出现就牢牢抓住观众的眼球，再加上它独有的“好运”气场，一“出道”就圈粉无数。





有网友在评论中表达了对神龙的喜爱：“看到这条粉粉的小龙就开心！”在影片中，神龙可以为男主角丁思齐实现愿望，是一条神力无边的祥龙。而中国龙作为中国人的精神图腾，本就具有祛病驱邪、祈福祥瑞的含义，“许愿神龙”可以让人梦想成真，更添奇幻色彩。看来，“见龙有喜”是有些道理的！





神龙与潍坊国际风筝会吉祥物“飞侠”互动





神龙在ChinaJoy现场与《一人之下》coser合影

由克里斯·艾伯翰斯执导、《怪物史莱克》系列动画制片人阿伦·沃纳、克里斯·布兰博、成龙担纲制片人的动画电影《许愿神龙》正式定档2021年1月15日，并发布定档海报。粉色神龙紧紧抱住丁思齐，正在“求”他许愿，好运气“扑面而来”，可谓是“见龙有喜”让人无法抗拒！充满欢乐、喜气的《许愿神龙》，将为走入新年的人们带来好运气，是2021年绝对不可错过的合家欢电影！

编辑：迪通拿