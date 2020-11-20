



神奇女侠超能回归

全面升级传递爱与希望





内地定档海报 《神奇女侠1984》将故事背景设定在五光十色、充满诱惑的80年代，神奇女侠戴安娜在华盛顿的自然历史博物馆过着与普通人无异的生活，然而在阻止了一场看似平常的劫案后，身边的一切都发生了变化。





在强大的神力诱惑下，两位全新劲敌悄然出现——与神奇女侠相爱相杀的顶级掠食者豹女，以及掌控着能改变世界力量的麦克斯·洛德，一场惊天大战在所难免。另外一边，旧爱史蒂夫突然“死而复生”，与戴安娜再续前缘，然而浪漫感动之余，史蒂夫的回归也疑窦丛生。





在《神奇女侠1984》中，新时代大幕开启，面对两位强大的邪恶反派，神奇女侠的战斗力也迎来了全面升级。在真言套索驾驭闪电、金鹰战甲炫酷战斗以及更多等待解锁的新技能加持下，影片为观众奉上了刺激的动作场面和惊艳的视效奇观。





在首部《神奇女侠》中一以贯之的“爱与希望”主题，也将在本片中进一步升华，正如导演派蒂·杰金斯所说：“戴安娜不仅仅是一位超级英雄，她拥有自己的信仰体系，也相信人类是有希望的。”在这个特别的2020年年末，《神奇女侠1984》所传递的这种情感也无疑将带给观众久违的慰藉、感动与振奋人心的力量。





年度大作压轴燃冬

2020年唯一超英大片引爆期待





2017年首部《神奇女侠》上映后，取得了全8.2亿美元的票房，并收获烂番茄93%新鲜度的高口碑成绩，引领了女性超级英雄电影在全球的流行趋势。影片当年登录中国内地后，同样获得媒体、观众、粉丝清一色的绝佳好评，令广大电影观众们对续集的到来充满期待。





《神奇女侠1984》从开始拍摄起，就备受全球影迷关注。时隔3年，神奇女侠终于在千呼万唤中震撼归来，开启充满神奇、勇气与正义的全新世界。作为2020年在中国国内上映的唯一超级英雄大片，《神奇女侠1984》无疑将为电影市场注入前所未有的新鲜活力，也将为观众带来久违的、酣畅淋漓身心愉悦的大银幕观影体验。





《神奇女侠1984》由原班人马打造，派蒂·杰金斯执导，盖尔·加朵、克里斯·派恩、克里斯汀·韦格、佩德罗·帕斯卡等联袂出演。第一部《神奇女侠》2017年公映时，全世界收获票房8.2亿美元，其中，中国内地票房6.1亿人民币（9200万美元）。期待下续集在内地的表现吧！