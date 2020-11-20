



探索人生意义

什么塑造真正的你？





中国内地定档海报 你是否曾经想过，究竟是什么塑造了真正的你？《心灵之旅》就试图给出一个妙想天开的答案——在片中，来自纽约的中学老师乔伊·高纳迎来实现音乐梦想的宝贵机遇，却因为一次意外，阴差阳错地来到“生之来处”，所有新生灵魂获得的独特个性的地方！





在那里，乔伊成为对人间毫无兴趣的新生灵魂“二十二”的导师，希望通过帮助二十二，重回纽约抓住实现梦想的良机。这场横跨两个世界的冒险，也从今日公布的内地定档海报、预告片中可见一斑——乔伊和二十二的冒险将从抽象梦幻的生之来处，一路延伸到车水马龙的纽约市。





然而，在乔伊拼命地向二十二展示生活的伟大之处时，他也不得不面对一些从未思考过的问题，从而意外收获关于自己人生的答案。





突破想象边界

打造唯美生之来处





从1995年《玩具总动员》)开启电脑动画新纪元开始，皮克斯不仅收获包括16座奥斯卡奖和9座金球奖在内的众多权威奖项，更在33年间以令人惊叹的想象力打造了22部经典动画电影，从《怪兽电力公司》的门后宇宙到《寻梦环游记》万寿菊花海，从《机器人总动员》的无垠太空到《头脑特工队》的大脑总部，为全年龄段观众创造一个个前所未见的独特世界。





在《心灵奇旅》中，顶级造梦者们继续迸发天马行空的想象力，打造幻想的“生之来处”，聚焦个体在降临人间之前的经历。在这里，所有的新生心灵都要通过“心灵学院”，领略壮观的“万物殿堂”，才能获得独一无二的个性、兴趣和热情，从而前往地球经历人生。





与此同时，主创团队更以顶级技术水准支撑这个令人耳目一新的创意——整个“生之来处”都充满特殊的柔软质感，一改动画片传统的鲜艳色调，采用淡雅柔和、简约抽象的风格与构图，愈加突出“生之来处”唯美飘渺的幻想气氛。





皮克斯再造梦

年度力作直指奥斯卡





作为皮克斯动画工作室的第23部动画长片，《心灵奇旅》不仅故事创意来源于曾执导《头脑特工队》、《飞屋环游记》等的奥斯卡金奖得主彼特·道格特，更将由他亲自执导，集结《寻梦环游记》的豪华奥斯卡班底，是2020年最受瞩目的新片之一。





此外，本片更收获全球各大电影节的青睐，先后参展戛纳国际电影节、伦敦国际电影节、罗马国际电影节等，收获100%烂番茄梦幻开局。





权威影评IndieWire认为本片是“皮克斯历史最佳之一，启迪了我们对人生的思考”，Deadline则盛赞“电影充满了宏伟的想法，和充满想象力的执行，是一部发源自好奇心，而充满感情的电影”，《综艺》更是直接将《心灵奇旅》认定为2021年奥斯卡最佳动画长片头号热门!