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气球:精致沉稳影像风格 贴近藏民生活

专访万玛才旦:也许是最被低估的内地导演

2020-11-20 18:53:08 来源：Mtime时光网

如此辽阔的土地上，没有一个灵魂是自由的。


　　时光网特稿　今日正式公映的《气球》，将会是近期风格最为独异的一部影片。它来自导演万玛才旦，继《塔洛》《撞死了一只羊》之后，又一部藏地题材新作。本片去年在国内电影节进行首轮放映时，一票难求，映后收获很高的口碑评价，同时，入围第76届威尼斯电影节地平线单元。荣誉之外，《气球》也是万玛才旦初见大师风采的成熟作品

　　万玛才旦出生于青海藏地，成为导演后，拍下的7部长片，清一色以藏区为背景，藏民为故事。不同于外来视角的审视，他总是去猎奇化展现当地民俗，反而拉近观者与神秘藏区的距离，被谢飞导演赞为“只有藏人导演才能拍出的真正藏族电影”。这也注定万玛才旦和他的电影，冷门、小众。

　　影评人口中，万玛才旦始终是最被低估的国内导演。与贾樟柯同辈的他，一手扶起“藏地新浪潮”，这些年我们能见到的藏语电影，几乎都有他在背后照拂。作品也一直保持着稳定的高水准，国内外大小电影节拿奖无数。他这几年创作势头更猛，由王家卫监制的《撞死了一只羊》，一度冲向金马殿堂，与张艺谋、贾樟柯、姜文、娄烨同台竞争“最佳导演”。

　　再上一部《塔洛》，提前征战金马，拿下最佳改编剧本，时光君至今还记得金马给它的颁奖题词——“聚焦藏人生活景况，以黑白影像粗粝质感勾勒出西藏大地的苍凉，更缩影这一代藏族青年的内心迷惘。在心灵的高原上壮游，以为走得那么远，其实仍踌躇传统原生文化与现代文明间，欲离何曾离，云空未必空。”

　　用以引述其大部分作品，都不为过。《塔洛》是万玛才旦第一部登陆院线大银幕的影片，也给了很多影迷从此认识他的契机。



　　五年后，《气球》飞至眼前。更为精致沉稳的影像风格，继续贴行于藏民真实内心活动，只不过它的故事，较之以往，多了不少戏剧性变奏——

　　一切尴尬，由一个避孕套引发。主人公达杰的两个小儿子，捡到父亲遗失的避孕套，当作气球耍玩。达杰发现后又羞又恼，面对老父亲的疑问，他却只能“承认”：那就是气球。90年代的藏区，民风依然封闭保守，“性”是难以启齿的话题，“避孕套”则是政府下发的防孕道具。最后两个避孕套被毁，间接导致已经生下三个孩子的母亲卓嘎，再度怀孕。



　　一方面是家里的经济状况，实在无力抚养新生儿，另一方面则迫于计生政策压力。原本就打算做结扎的卓嘎，想要堕胎。与此同时，丈夫达杰听信村里的上师所言，认定卓嘎肚里的孩子，是他死去不久的阿爸转世。于是，和大儿子江洋一起劝阻卓嘎，两人原本亲密无间的夫妻关系，也产生破裂，一家人由此陷入难以抉择的困境之中……



　　这样的故事，或许只能发生在世代信奉“生死轮回”的藏区语境下。冲突恰好出现于，现实与信仰的紧张关系之间。相信灵魂会转世回家的藏民，面对不该继续生孕的生存难题，内心开始有了困惑与动摇。现实对撞信仰，现代对撞传统，文明对撞原始，诸如此类的主题，常见于万玛才旦的每一部作品中。

　　处女作《静静的嘛呢石》，镜头对准一个小喇嘛，回家过年期间，他沉迷上电视机里播的《西游记》，最后甚至不愿再返回寺院，继续修行。《老狗》中，儿子要将家里的纯种藏獒卖给别人做宠物，却遭到了藏族老人的坚决反对，老人对藏獒的留恋，隐隐带有对藏族传统文化的守护。


《静静的嘛呢石》

作者：伦敦桥 记者：甄甏甏   编辑：甄甏甏

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 气球 万玛才旦 专访

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