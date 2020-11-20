如此辽阔的土地上，没有一个灵魂是自由的。











万玛才旦出生于青海藏地，成为导演后，拍下的7部长片，清一色以藏区为背景，藏民为故事。不同于外来视角的审视，他总是去猎奇化展现当地民俗，反而拉近观者与神秘藏区的距离，被谢飞导演赞为“只有藏人导演才能拍出的真正藏族电影”。这也注定万玛才旦和他的电影，冷门、小众。





影评人口中，万玛才旦始终是最被低估的国内导演。与贾樟柯同辈的他，一手扶起“藏地新浪潮”，这些年我们能见到的藏语电影，几乎都有他在背后照拂。作品也一直保持着稳定的高水准，国内外大小电影节拿奖无数。他这几年创作势头更猛，由王家卫监制的《撞死了一只羊》，一度冲向金马殿堂，与张艺谋、贾樟柯、姜文、娄烨同台竞争“最佳导演”。





再上一部《塔洛》，提前征战金马，拿下最佳改编剧本，时光君至今还记得金马给它的颁奖题词——“聚焦藏人生活景况，以黑白影像粗粝质感勾勒出西藏大地的苍凉，更缩影这一代藏族青年的内心迷惘。在心灵的高原上壮游，以为走得那么远，其实仍踌躇传统原生文化与现代文明间，欲离何曾离，云空未必空。”





用以引述其大部分作品，都不为过。《塔洛》是万玛才旦第一部登陆院线大银幕的影片，也给了很多影迷从此认识他的契机。











五年后，《气球》飞至眼前。更为精致沉稳的影像风格，继续贴行于藏民真实内心活动，只不过它的故事，较之以往，多了不少戏剧性变奏——





一切尴尬，由一个避孕套引发。主人公达杰的两个小儿子，捡到父亲遗失的避孕套，当作气球耍玩。达杰发现后又羞又恼，面对老父亲的疑问，他却只能“承认”：那就是气球。90年代的藏区，民风依然封闭保守，“性”是难以启齿的话题，“避孕套”则是政府下发的防孕道具。最后两个避孕套被毁，间接导致已经生下三个孩子的母亲卓嘎，再度怀孕。











一方面是家里的经济状况，实在无力抚养新生儿，另一方面则迫于计生政策压力。原本就打算做结扎的卓嘎，想要堕胎。与此同时，丈夫达杰听信村里的上师所言，认定卓嘎肚里的孩子，是他死去不久的阿爸转世。于是，和大儿子江洋一起劝阻卓嘎，两人原本亲密无间的夫妻关系，也产生破裂，一家人由此陷入难以抉择的困境之中……











这样的故事，或许只能发生在世代信奉“生死轮回”的藏区语境下。冲突恰好出现于，现实与信仰的紧张关系之间。相信灵魂会转世回家的藏民，面对不该继续生孕的生存难题，内心开始有了困惑与动摇。现实对撞信仰，现代对撞传统，文明对撞原始，诸如此类的主题，常见于万玛才旦的每一部作品中。







