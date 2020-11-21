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《消失的情人节》成金马奖最大赢家

莫子仪、陈淑芳分夺帝后 侯孝贤终身成就奖

2020-11-21 21:44:48 来源：Mtime时光网

恭喜得奖的各位。
《消失的情人节》获最佳影片

      时光网讯 第57届金马奖今晚在台北颁发，陈玉勋执导的《消失的情人节》拿到最佳影片、最佳导演、最佳原著剧本等多项大奖，成为最大赢家。

　　81岁的老演员陈淑芳《孤味》《亲爱的房客》囊括最佳女主角和最佳女配角。莫子仪则凭《亲爱的房客》拿到最佳男主角。日本导演是枝裕和侯孝贤颁发了终身成就奖。（除剧照外，图片均来自金马影展官方微博）

　　

《消失的情人节》预告

评审团认为：导演陈玉勋在《消失的情人节》中以喜剧手法，创造出写实魔幻的戏剧张力。女主角的快和男主角的慢，交织出奇妙的时间落差，导致一天的情人节凭空消失，却连结起横跨多年的情事。丰沛的想象力，落实在平凡的小人物身上，情感与喜感兼具，清新与创意并重，非常难得。

　　最佳女主角颁奖词：陈淑芳入行超过60年，作品不计其数，演技炉火纯青。她在《孤味》演活了独力撑起家庭的强悍母亲，却又在生离死别中，悟出放下的道理，充满细节及张力的表演，收放自如，得奖实至名归。

　　最佳男主角颁奖词：莫子仪出道24年，演出作品横跨电视、电影、舞台剧。他在《亲爱的房客》中饰演爱人过世后、为他照顾家庭的男同志，深刻融入角色的生命历程，将矛盾的内心世界以细腻自然、深具感染力的方式精准表达。成功拿下金马影帝。

　　是枝裕和给侯孝贤终身成就奖的引言



　　当金马影展联络我，询问我是否能担任（献奖）这个十分光荣的角色时，我毫不犹豫就答应了。为了能站在这里，我隔离了两周，但就算是隔离四周，我想我也会很开心地接受。
　　我第一次见到侯导，已经是27年前的事了。我在20多岁时，与侯导的电影相遇，因为如此，我意识到这里也是我父亲的故乡。我对台湾及台湾电影有了更深一层的思考，也爱上了这里。
　　之后，见到了侯导本人，被他的个人魅力深深吸引，也想与他更靠近一些，于是我下定决心，要成为一个电影导演。
　　当然，我们两个没有血缘关系，但我始终认为，我就是他其中一位儿子。
　　我想，世界上应该有许多人都像我一样，是侯导的粉丝，是他电影的影迷，被他的笑容及作品所激励着。
　　我今天仅代表他的孩子们，站在这里。
　　我并不打算独享这份喜悦，今天有幸同聚于此的人士，以及不在这的人士，都请你们互相分享这份喜悦吧。

获奖名单
最佳剧情长片

《消失的情人节》（获奖√）
《日子》
《同学麦娜丝》
《亲爱的房客》
《手捲烟》

最佳导演

陈玉勋 《消失的情人节》（获奖√）
蔡明亮 《日子》
黄信尧《同学麦娜丝》
郑有杰 《亲爱的房客》
陈果 《堕胎师》

最佳男主角

莫子仪《亲爱的房客》（获奖√）
李国煌《男儿王》
刘冠廷《消失的情人节》
林柏宏《怪胎》
林家栋《手捲烟》

最佳女主角

陈淑芳《孤味》（获奖√）
李霈瑜《消失的情人节》
谢欣颖《怪胎》
桂纶镁《腿》
白灵《堕胎师》

最佳男配角

纳豆《同学麦娜丝》（获奖√）
郑人硕《同学麦娜丝》
张少怀《腿》
戴立忍《刻在你心底的名字》
金玄彬《无声》

最佳女配角
陈淑芳《亲爱的房客》（获奖√）
高慧君《逃出立法院》
张雅玲《迷走广州》
谢盈萱《孤味》
陈雪甄《馗降：粽邪2》

最佳新导演
张吉安《南巫》（获奖√）
廖明毅《怪胎》
许承杰《孤味》
柯贞年《无声》
陈健朗《手捲烟》

最佳新演员
陈姸霏《无声》（获奖√）
吴奕蓉《大桔大利 闔家平安》
刘俊谦《幻爱》
霍嘉豪《狂舞派3》
陈昊森《刻在你心底的名字》

最佳原著剧本
陈玉勋《消失的情人节》（获奖√）
张吉安《南巫》
钟孟宏、张耀升《腿》
郑有杰《亲爱的房客》
柯贞年、林品君《无声》

最佳改编剧本
曾俊荣、周冠威《幻爱》（获奖√）
黄信尧《同学麦娜丝》
黄怡玫、许承杰《孤味》
黄修平《狂舞派3》

最佳摄影
姚宏易《刻在你心底的名字》（获奖√）
周宜贤《消失的情人节》
彭文淳《今宵多珍重》
廖明毅《怪胎》
中岛长雄《同学麦娜丝》

最佳视觉效果
郭宪聪《消失的情人节》（获奖√）
龚仲湘、苗天雨、严振钦《怪胎》
李志纬《嗨！神兽》
许媛、黄闵彬《馗降：粽邪2》

最佳美术设计
赵思豪《同学麦娜丝》（获奖√）
王志成《消失的情人节》
吴忠宪《怪胎》
李天爵、刘怡如《无声》
张兆康、姚汉文《手卷烟》

最佳造型设计
郭子胜、Azni SAMDIN《男儿王》（获奖√）
林少芬《今宵多珍重》
许力文《腿》
张兆康、陈子晴《手卷烟》
施筱柔、王嘉莹《馗降：粽邪2》

最佳动作设计
黄泰维、李绍朋《逃出立法院》（获奖√）
张鹏《打喷嚏》
麦秋成《狂舞派3》
邓瑞华《手卷烟》

最佳原创电影音乐
法兰《亲爱的房客》（获奖√）
柯仁坚、蔡仲轩《同学麦娜丝》
柯智豪《孤味》
侯志坚、黄雨勋《刻在你心底的名字》
卢律铭《无声》

最佳原创电影歌曲
《刻在我心底的名字》——《刻在你心底的名字》卢广仲、陈昊森（获奖√）
《Happy Family》——《你是猪》
《Lost and Found》——《消失的情人节》
《孤味》——《孤味》
《欢迎嚟到呢座城市》——《狂舞派3》

最佳剪辑
赖秀雄《消失的情人节》（获奖√）
赖秀雄《同学麦娜丝》
雪莲、黄修平《狂舞派3》
苏珮仪、陈俊宏《无声》
张叔平、卢炜麟《手卷烟》

最佳音效
郭礼杞、李东焕《无声》（获奖√）
曹源峰、何湘铃、林子翔、李育智、王敏旭《日子》
杜笃之、吴书瑶《幻爱》
简丰书、汤湘竹《消失的情人节》
郑名辉、谭景华、杨智超《狂舞派3》

最佳纪录片
《爷爷和父亲》
《我的儿子是死刑犯》
《千年一问》
《迷航》（获奖√）
《占领立法会》

最佳动画长片
《中山魂》
《废弃之城》（获奖√）

最佳剧情短片
《夜更》（获奖√）
《伏魔殿》
《主管再见》
《幽魂之境》
《手事业》

最佳动画短片
《夜车》（获奖√）
《白露》
《大冒险铁路》
《山川壮丽》
《多云时情》

年度台湾杰出电影工作者
彭仁孟

终身成就奖
侯孝贤

   编辑：老伙计

关键词： 金马奖 消失的情人节 莫子仪 陈淑芳 侯孝贤 是枝裕和
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