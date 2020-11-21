恭喜得奖的各位。

《消失的情人节》获最佳影片













《消失的情人节》预告 评审团认为：导演陈玉勋在《消失的情人节》中以喜剧手法，创造出写实魔幻的戏剧张力。女主角的快和男主角的慢，交织出奇妙的时间落差，导致一天的情人节凭空消失，却连结起横跨多年的情事。丰沛的想象力，落实在平凡的小人物身上，情感与喜感兼具，清新与创意并重，非常难得。





最佳女主角颁奖词：陈淑芳入行超过60年，作品不计其数，演技炉火纯青。她在《孤味》演活了独力撑起家庭的强悍母亲，却又在生离死别中，悟出放下的道理，充满细节及张力的表演，收放自如，得奖实至名归。





最佳男主角颁奖词：莫子仪出道24年，演出作品横跨电视、电影、舞台剧。他在《亲爱的房客》中饰演爱人过世后、为他照顾家庭的男同志，深刻融入角色的生命历程，将矛盾的内心世界以细腻自然、深具感染力的方式精准表达。成功拿下金马影帝。





是枝裕和给侯孝贤终身成就奖的引言





当金马影展联络我，询问我是否能担任（献奖）这个十分光荣的角色时，我毫不犹豫就答应了。为了能站在这里，我隔离了两周，但就算是隔离四周，我想我也会很开心地接受。 我第一次见到侯导，已经是27年前的事了。我在20多岁时，与侯导的电影相遇，因为如此，我意识到这里也是我父亲的故乡。我对台湾及台湾电影有了更深一层的思考，也爱上了这里。 之后，见到了侯导本人，被他的个人魅力深深吸引，也想与他更靠近一些，于是我下定决心，要成为一个电影导演。 当然，我们两个没有血缘关系，但我始终认为，我就是他其中一位儿子。 我想，世界上应该有许多人都像我一样，是侯导的粉丝，是他电影的影迷，被他的笑容及作品所激励着。 我今天仅代表他的孩子们，站在这里。 我并不打算独享这份喜悦，今天有幸同聚于此的人士，以及不在这的人士，都请你们互相分享这份喜悦吧。





获奖名单

最佳剧情长片





最佳导演





最佳男主角





最佳女主角





最佳男配角





最佳女配角





最佳新导演

张吉安《南巫》（获奖√）





最佳新演员

吴奕蓉《大桔大利 闔家平安》





最佳原著剧本

张吉安《南巫》





最佳改编剧本

黄修平《狂舞派3》





最佳摄影





最佳视觉效果

李志纬《嗨！神兽》





最佳美术设计

张兆康、姚汉文《手卷烟》





最佳造型设计

张兆康、陈子晴《手卷烟》





最佳动作设计

邓瑞华《手卷烟》





最佳原创电影音乐





最佳原创电影歌曲

《欢迎嚟到呢座城市》——《狂舞派3》





最佳剪辑

雪莲、黄修平《狂舞派3》

张叔平、卢炜麟《手卷烟》





最佳音效

郑名辉、谭景华、杨智超《狂舞派3》





最佳纪录片

《爷爷和父亲》

《我的儿子是死刑犯》

《千年一问》

《迷航》（获奖√）

《占领立法会》





最佳动画长片

《中山魂》

《废弃之城》（获奖√）





最佳剧情短片

《夜更》（获奖√）

《伏魔殿》

《主管再见》

《幽魂之境》

《手事业》





最佳动画短片

《夜车》（获奖√）

《白露》

《大冒险铁路》

《山川壮丽》

《多云时情》





年度台湾杰出电影工作者

彭仁孟





终身成就奖

侯孝贤