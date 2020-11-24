时光网特稿
进入21世纪后，迪士尼最成功的动画片毫无疑问是《冰雪奇缘》
系列，不仅在创作上让迪士尼公主故事重新焕发生机，2013年上映的第一集同时拿下全球年冠和奥斯卡最佳动画，周边产品销售上更是给迪士尼带来海量利润。
但可能很多人不知道，在《冰雪奇缘》诞生三年前，一个叫乐佩的长发公主通过《魔发奇缘》
为安娜和这艾莎姐妹的成功打下基础。
严格来讲，2010年上映的《魔发奇缘》在故事、制作、角色塑造、配音等各方面都不输《冰雪奇缘》，只是在歌曲传唱度上差点意思。
但单论运气的话，《魔发奇缘》就差太多了，没有入围奥斯卡最佳动画长片、没引进到中国内地大银幕、更没有开发大银幕续集，更没有卖断货的乐佩公主裙……
次年的奥斯卡的最佳动画长片鬼使神差只给了三个入围名额，除了《玩具总动员3》和《驯龙高手》
，另外一部是法国手绘风格动画《魔术师》
。《魔发奇缘》只入围了最佳原创歌曲，而且也是输给了《玩具总动员3》，有一种既生瑜何生亮的感觉。
而2014年奥斯卡，《冰雪奇缘》的对手是《神偷奶爸2》《疯狂原始人》《艾特熊和赛娜鼠》以及宫崎骏的《起风了》。你说《魔发奇缘》运气是不是差？
还好，所有的坏运气都不妨碍《魔发奇缘》成为杰作，时间是最好的检验工具。
今年11月24日是《魔发奇缘》上映10周年的日子，让我们回顾一下这部被低估的动画片诞生前后的故事。