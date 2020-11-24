各位觉得《魔发奇缘》和《冰雪奇缘》哪个更好看？















严格来讲，2010年上映的《魔发奇缘》在故事、制作、角色塑造、配音等各方面都不输《冰雪奇缘》，只是在歌曲传唱度上差点意思。





《冰雪奇缘》是迪士尼动画21世纪最成功的"产品"





但单论运气的话，《魔发奇缘》就差太多了，没有入围奥斯卡最佳动画长片、没引进到中国内地大银幕、更没有开发大银幕续集，更没有卖断货的乐佩公主裙……













而2014年奥斯卡，《冰雪奇缘》的对手是《神偷奶爸2》《疯狂原始人》《艾特熊和赛娜鼠》以及宫崎骏的《起风了》。你说《魔发奇缘》运气是不是差？





还好，所有的坏运气都不妨碍《魔发奇缘》成为杰作，时间是最好的检验工具。





今年11月24日是《魔发奇缘》上映10周年的日子，让我们回顾一下这部被低估的动画片诞生前后的故事。