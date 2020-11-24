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一部被低估的迪士尼CG动画杰作

童话歌舞经典《魔发奇缘》上映10周年

2020-11-24 09:15:01 来源：Mtime时光网

各位觉得《魔发奇缘》和《冰雪奇缘》哪个更好看？


　　时光网特稿 进入21世纪后，迪士尼最成功的动画片毫无疑问是《冰雪奇缘》系列，不仅在创作上让迪士尼公主故事重新焕发生机，2013年上映的第一集同时拿下全球年冠和奥斯卡最佳动画，周边产品销售上更是给迪士尼带来海量利润。

　　但可能很多人不知道，在《冰雪奇缘》诞生三年前，一个叫乐佩的长发公主通过《魔发奇缘》为安娜和这艾莎姐妹的成功打下基础。

      严格来讲，2010年上映的《魔发奇缘》在故事、制作、角色塑造、配音等各方面都不输《冰雪奇缘》，只是在歌曲传唱度上差点意思。

《冰雪奇缘》是迪士尼动画21世纪最成功的"产品"

　　 但单论运气的话，《魔发奇缘》就差太多了，没有入围奥斯卡最佳动画长片、没引进到中国内地大银幕、更没有开发大银幕续集，更没有卖断货的乐佩公主裙……

　　《魔发奇缘》上映的2010年是CG动画大年，皮克斯推出几近完美的《玩具总动员3》、梦工场动画的《驯龙高手》成为这个厂牌代表作之一、照明娱乐也通过《神偷奶爸》树立业界地位，更推出掘金高手——小黄人。

　　次年的奥斯卡的最佳动画长片鬼使神差只给了三个入围名额，除了《玩具总动员3》和《驯龙高手》，另外一部是法国手绘风格动画《魔术师》。《魔发奇缘》只入围了最佳原创歌曲，而且也是输给了《玩具总动员3》，有一种既生瑜何生亮的感觉。

　　而2014年奥斯卡，《冰雪奇缘》的对手是《神偷奶爸2》《疯狂原始人》《艾特熊和赛娜鼠》以及宫崎骏的《起风了》。你说《魔发奇缘》运气是不是差？

　　还好，所有的坏运气都不妨碍《魔发奇缘》成为杰作，时间是最好的检验工具。

　　今年11月24日是《魔发奇缘》上映10周年的日子，让我们回顾一下这部被低估的动画片诞生前后的故事。

作者：小火纸,刘何跃   编辑：小火纸

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关键词： 魔发奇缘 长发公主 乐佩 迪士尼动画 CG动画

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