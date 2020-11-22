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时光早报：《外太空的莫扎特》首曝海报

《除暴》票房破2亿 《雷神4》等于《复联5》？

2020-11-22 22:16:53 来源：Mtime时光网

新的一周又开始了！


过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。



01.《外太空的莫扎特》曝概念海报



      陈思诚执导的电影《外太空的莫扎特》发布概念海报，宣布将于2021年暑期上映，

      片中，黄渤、荣梓杉两位演员饰演一对父子：任大望（黄渤 饰）一心想把喜好天文的儿子任小天（荣梓杉 饰）培养成钢琴演奏家，为此父子争吵不断。一天，神秘外星人莫扎特意外出现，从此，莫扎特帮助任小天开启了和爸爸“斗智斗勇”的生活。令任小天没有想到的是，莫扎特来到地球竟另有任务……

02.《除暴》国内首周末2亿夺冠



　　由刘浩良执导，吴彦祖王千源春夏主演的警匪片《除暴》首周末破2亿人民币夺冠，而《金刚川》也在上映1个月后破10亿。11月20日多部新片上阵，《除暴》表现最为突出，灾难片《末日逃生》累计2130万，日本动画片《海兽之子》累计1417万，艺术片《气·球》累计361万。

03.《疯狂原始人2》中国首映式上海举行




　　《疯狂原始人2》上周六在上海举行中国首映礼，林更新郑恺王建国等国语配音演员亮相，观众连续接收到来自电影及现场“脱口秀”的欢乐夹击，气氛沸腾、笑声不断。11月27日影片将在国内上映。



01.外媒：《雷神4》拥有《复联5》一般的规模



　　据外媒报道，《雷神4》很快将在澳大利亚开拍，“锤哥”克里斯·海姆斯沃斯也开始抓紧训练，近日他在社交媒体曝光一张锻炼的照片，肌肉之发达程度让人惊掉了下巴。

      除了锤哥外，娜塔莉·波特曼、泰莎·汤普森也将回归，“蝙蝠侠”克里斯蒂安·贝尔加盟，此外“星爵”克里斯·帕拉特也会亮相，《银河护卫队3》和这部电影关联将非常大。该片将是《复联4》之后超级英雄聚集最多的一部MCU电影，有着“复联5”一般的规模，将于2022年2月11日上映。

02.“斯内普”艾伦·里克曼生前日记将出版



　　据外媒报道，“斯内普”艾伦·里克曼生前的日记将整理成书出版，名为《艾伦·里克曼日记》，由Canongate于2022年秋季推出。《卫报》称将是把他在25年间写的27卷日记精选成一本书，里克曼从1990年代初期怀着出版的意图开始写作这些，直到2016年因癌症去世，享年69岁。他记录了自己的生活和工作，包括对演戏和友谊的领悟及政治看法，还有对戏剧作品的点评，以及《哈利·波特》幕后故事等等。

03.好莱坞男星连线试镜 导演忘静音发生尴尬事

　　

卢卡斯·盖奇的尴尬试镜

美剧《亢奋》演员卢卡斯·盖奇近日分享一段视频引起热议，他为一个角色试镜，以远程连线形式进行。而对方那个导演忘了关静音，在盖奇准备开始时，竟听到导演评论他的家里：“这些穷人住在这些小小的公寓里，我看着他的背景，那里是他的电视……”

      盖奇做了个鬼脸，告知对方没静音：“是的，这间公寓很糟烂，给我这个角色，我就能有更好的公寓。”对方表示：“天啊，我很抱歉，太难堪了。”盖奇笑说自己的房子确实很小，“给我这份工作就好，我们没事啦”。

      这段视频在好莱坞业内引发议论，有人在猜测试镜导演的身份，也有人支持盖奇，因为年轻演员在寻找机会时经常会被这样对待。而喜剧导演贾德阿帕图的回应比较特别，他说：“我年轻时可住不了盖奇这么好的房子啊，瞧瞧这电视机和吉他……”

04.《玩具总动员》上映25周年





      《玩具总动员》第一部上映25周年，皮克斯曝光全新庆祝海报、早期概念图及当年配音幕后照。


01.《鬼灭之刃》日本票房破250亿跻身前三



　　日本现象级动画《鬼灭之刃 剧场版 无限列车篇》上映38天，累计票房破250亿，超过《你的名字。》跻身日本影史第四名，仅次于《冰雪奇缘》255亿，《泰坦尼克号》262亿和《千与千寻》308亿。

   编辑：小火纸

关键词： 早报 除暴 鬼灭之刃 疯狂原始人2 艾伦里克曼 外太空的莫扎特
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导演：陈思诚

主演：黄渤 荣梓杉

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导演：乔尔·克劳福德

主演：艾玛·斯通

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导演：刘浩良

主演：王千源 吴彦祖

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