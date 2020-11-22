新的一周又开始了！







过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。



























01.外媒：《雷神4》拥有《复联5》一般的规模









据外媒报道，《雷神4》很快将在澳大利亚开拍，“锤哥”克里斯·海姆斯沃斯也开始抓紧训练，近日他在社交媒体曝光一张锻炼的照片，肌肉之发达程度让人惊掉了下巴。 据外媒报道，《雷神4》很快将在澳大利亚开拍，“锤哥”克里斯·海姆斯沃斯也开始抓紧训练，近日他在社交媒体曝光一张锻炼的照片，肌肉之发达程度让人惊掉了下巴。





除了锤哥外，娜塔莉·波特曼、泰莎·汤普森也将回归，“蝙蝠侠”克里斯蒂安·贝尔加盟，此外“星爵”克里斯·帕拉特也会亮相，《银河护卫队3》和这部电影关联将非常大。该片将是《复联4》之后超级英雄聚集最多的一部MCU电影，有着“复联5”一般的规模，将于2022年2月11日上映。





02.“斯内普”艾伦·里克曼生前日记将出版













据外媒报道，“斯内普”艾伦·里克曼生前的日记将整理成书出版，名为《艾伦·里克曼日记》，由Canongate于2022年秋季推出。《卫报》称将是把他在25年间写的27卷日记精选成一本书，里克曼从1990年代初期怀着出版的意图开始写作这些，直到2016年因癌症去世，享年69岁。他记录了自己的生活和工作，包括对演戏和友谊的领悟及政治看法，还有对戏剧作品的点评，以及《哈利·波特》幕后故事等等。





03.好莱坞男星连线试镜 导演忘静音发生尴尬事









盖奇做了个鬼脸，告知对方没静音：“是的，这间公寓很糟烂，给我这个角色，我就能有更好的公寓。”对方表示：“天啊，我很抱歉，太难堪了。”盖奇笑说自己的房子确实很小，“给我这份工作就好，我们没事啦”。





这段视频在好莱坞业内引发议论，有人在猜测试镜导演的身份，也有人支持盖奇，因为年轻演员在寻找机会时经常会被这样对待。而喜剧导演贾德阿帕图的回应比较特别，他说：“我年轻时可住不了盖奇这么好的房子啊，瞧瞧这电视机和吉他……”





04.《玩具总动员》上映25周年









《玩具总动员》第一部上映25周年，皮克斯曝光全新庆祝海报、早期概念图及当年配音幕后照。



01.《鬼灭之刃》日本票房破250亿跻身前三











日本现象级动画《鬼灭之刃 剧场版 无限列车篇》上映38天，累计票房破250亿，超过《你的名字。》跻身日本影史第四名，仅次于《冰雪奇缘》255亿，《泰坦尼克号》262亿和《千与千寻》308亿。