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《一秒钟》曝终极预告及海报

张译变身逃犯威逼范伟 只为看女儿一秒钟

2020-11-23 16:41:50 来源：Mtime时光网

电影《一秒钟》将于11月27日全国公映，今日，片方发布终极预告及海报，曝光影片故事线。
       时光网讯   电影《一秒钟》张艺谋执导并参与编剧，张译刘浩存范伟主演，将于11月27日全国公映。今日，片方发布终极预告，曝光影片故事线，张九声（张译饰）为看女儿一秒钟的影像不惜冒重罚穿越千里黄沙，拔刀相胁、崩溃哭喊等极具爆发力的片段的露出，令人倍感父爱深沉。同时，片方发布了终极海报。海报中三人虽形象不同，但都身朝同一方向，这也印证着或许每个人经历不同但都有同“一秒钟”的执念。

终极海报

张译千里奔途为见女儿
“一秒钟”深沉父爱引动容

       电影《一秒钟》讲述了为看女儿影像不惜冒重罚穿越千里黄沙的张九声（张译饰），偶遇寻找废旧胶片做灯罩的刘闺女（刘浩存饰）和从不失误的电影放映员范电影（范伟饰），并结下不解之缘的故事。此次发布的终极预告，更为完整地展示了一位父亲循着电影的踪迹，踏遍万里黄沙的故事线。张九声因何从农场逃出，为何如此暴躁崩溃，又为何对这场电影如此执着，之前的种种疑问，在终极预告中透露了些许真相。

三人朝同一方向，都有同“一秒钟”的执念

新“谋女郎”刘浩存令人眼前一亮 
张译范伟实力飙戏看点十足

       终极预告中，刘浩存饰演的“刘闺女”充满灵气，不管是偷胶片被抓到时的紧张无助，还是在弱小的弟弟身边时的勇敢守护，乃至在沙漠中高举灯罩告别张九声时的挥手凝望，都让人眼前一亮。此外，终极预告中张译、范伟两位实力演技派同框飙戏更是看点十足。预告初始张译凶狠提刀相胁、怒目而视，范伟秒怂殷勤回应，瞬间使得两个角色形象立体生动起来。

   编辑：八不半

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 一秒钟 张艺谋 张译 范伟 刘浩存 终极预告
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