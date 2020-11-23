电影《一秒钟》将于11月27日全国公映，今日，片方发布终极预告及海报，曝光影片故事线。





终极海报





张译千里奔途为见女儿

“一秒钟”深沉父爱引动容





电影《一秒钟》讲述了为看女儿影像不惜冒重罚穿越千里黄沙的张九声（张译饰），偶遇寻找废旧胶片做灯罩的刘闺女（刘浩存饰）和从不失误的电影放映员范电影（范伟饰），并结下不解之缘的故事。此次发布的终极预告，更为完整地展示了一位父亲循着电影的踪迹，踏遍万里黄沙的故事线。张九声因何从农场逃出，为何如此暴躁崩溃，又为何对这场电影如此执着，之前的种种疑问，在终极预告中透露了些许真相。





三人朝同一方向，都有同“一秒钟”的执念





新“谋女郎”刘浩存令人眼前一亮

张译范伟实力飙戏看点十足





终极预告中，刘浩存饰演的“刘闺女”充满灵气，不管是偷胶片被抓到时的紧张无助，还是在弱小的弟弟身边时的勇敢守护，乃至在沙漠中高举灯罩告别张九声时的挥手凝望，都让人眼前一亮。此外，终极预告中张译、范伟两位实力演技派同框飙戏更是看点十足。预告初始张译凶狠提刀相胁、怒目而视，范伟秒怂殷勤回应，瞬间使得两个角色形象立体生动起来。