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新国漫"新神榜:哪吒重生"曝美术特辑

金属机械颠覆人物形象 揭秘国潮封神宇宙

2020-11-23 22:26:50 来源：Mtime时光网

国漫电影《新神榜：哪吒重生》，近日发布了“东方朋克”美术特辑。
　　时光网讯　成人新国漫电影《新神榜：哪吒重生》发布“东方朋克”美术特辑，颠覆传统神话时空的东海市、融合金属机械元素的酷炫人物，兼容并包的国潮风格，将追光封神宇宙揭开了一角，令人倍感期待。影片由《白蛇：缘起》原班人马历时四年倾力打造，追光动画、阿里影业、博纳影业、哔哩哔哩影业出品，泡泡玛特联合出品，将于2021年大年初一全国上映。


东海市平民区风貌设计参考老上海

追光动画四年东方朋克探索  
全新封神宇宙系列惊艳亮相

　　《新神榜：哪吒重生》讲述封神之战3000年后哪吒转世成为机车青年李云祥，与卷土重来的龙族等仇家再决生死的热血故事。此次发布的美术特辑展现了追光动画历时四年完成的视觉风格探索：一个东方朋克风的东海市新世界。

　　东海市是一个兼容并包、人神共存、多种多样的文化冲突并存的架空世界。主人公李云祥所处的平民区，以上世纪二三十年代的老上海为原型，并增加工业朋克感。城市核心地带的富人区则外来文化感更强，灵感源于同时代的美国曼哈顿，融合了ART DECO的设计理念，带来炫目的赛博朋克感。


东海市富人区的霓虹灯带有赛博朋克感

　　这两个贫富差异明显的区域与三不管区、无人区、工业区，共同组成了东海市，多种中西方美术元素的融合带来独一无二的国潮风格，相信观众定能在这个全新架空世界中收获不一样的奇妙视觉体验。

　　据悉，东海市只是追光封神宇宙的冰山一角，在封神榜重排的概念设定下，更多《封神演义》中的神话人物将加入到“新神榜”的架空世界当中，引发全新的封神之战。


李云祥穿梭于连接东海市平民区与富人区的大桥

金属机械元素颠覆人物形象  
宿命对决引爆观众期待

　　《新神榜：哪吒重生》由《白蛇：缘起》原班人马历时四年打造，视觉风格冲破古典语境，呈现出国潮感十足的现代中国风，角色形象也颠覆以往，奉上新奇“彩蛋”：金属机械元素。

　　哪吒转世的李云祥被赋予了青春热血的铠甲和机车元素，一身火红铠甲加上火尖枪，带来浓浓的战斗属性。三太子身上人造的金属脊梁颇为抢眼，不禁让人联想到前世他与哪吒的仇怨，以及这一世继续纠缠的宿命。


李云祥身着红色金属战甲手持火尖枪亮相

　　此外，李云祥为喀莎手工打造的机械腿，龙王抓住三太子时露出的机械手臂、石矶娘娘弟子彩云挥舞的金属武器扇子，均在美术特辑中有着惊鸿一瞥的曝光，令人充满好奇。

　　此次金属机械元素的加入，不仅让片中角色的形象更显热血炫酷，也延续了东方朋克的概念，让人对追光封神宇宙的颠覆脑洞与视效风格充满遐想。如此天马行空的脑洞、新颖酷炫的国潮风格、以及一触即发的交锋，势必将引领观众在2021年春节档与电影主人公李云祥一起展开热血之旅。

三太子的金属机械脊梁让人联想到他与哪吒的前世宿怨


神秘面具人的金属机械面具

   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 新神榜：哪吒重生 特辑
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