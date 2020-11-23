

路画传媒总裁蔡公明为《气球》打call





豪华明星团为《气球》

打call 支持文艺电影





电影《气球》由《塔洛》《撞死了一只羊》原班人马制作，讲述了20世纪90年代，达杰（金巴 饰）一家因一只普通的避孕套卷入了一系列尴尬而又难以抉择的事件当中。妻子卓嘎（索朗旺姆 饰）意外怀孕想要打掉孩子，但信仰虔诚、思想传统的达杰坚信孩子是去世的父亲灵魂轮回转世，面对现实的各种问题和压力，原本恩爱的夫妻俩之间出现了不可调和的矛盾。







乌尔善为《气球》打call





电影上映前后，《气球》拥有了一批自发为电影宣传助力的豪华明星亲友团，不少著名导演、演员、明星艺人都在多种渠道上不遗余力地为电影《气球》发声，持续为这部作品加油助威。





在首映礼上，导演乌尔善表示，在电影院里能够看到这样一部优秀的藏语电影，是非常珍贵的体验。在演员导演祖峰看来，《气球》是一部非常美的电影。著名作家庆山（安妮宝贝）也是导演的资深影迷，感谢导演为中国艺术电影做出的贡献。







导演祖峰为《气球》打call





在微博上，众多明星艺人，如宋佳、胡歌、黄景瑜、钟楚曦、肖战、朱亚文、郭麒麟、范冰冰、周冬雨、蒲巴甲等（排名不分先后），都在呼吁粉丝及观众，来关注这部电影。





其中不少明星都在推荐中表示，万玛才旦导演是他们非常欣赏和尊敬的一位导演，而《气球》相比较以往作品，能够带给大家不一样的观影感受，电影对女性意识、家庭、婚姻等问题的关注和反思，更具有现实意义及人性深度。希望更多观众能够走进电影院，去支持万玛才旦导演及《气球》这部突破之作。







影评人程青松为《气球》打call





超越语言与民族

希望《气球》飞进更多观众心中





万玛才旦虽然是一位藏族导演，他的作品始终关注着藏地的人文变迁，是藏族母语电影的开创者，但《气球》则被认为是一部超越民族语言、超越时代，极具人性深度，值得反复咂摸的人文佳作，更被不少影评人评价为是导演截止到目前最好的作品。





《气球》源于现代意识与传统藏地文化的灵感碰撞。电影最初的灵感来自于万玛才旦导演在北京中关村上空“偶遇”的一只红气球，经典的电影意象激发了创作欲望。







作家庆山（安妮宝贝）为《气球》打call





同时，《气球》在故事架构和人物设置上，首度聚焦女性生育权这样的全球性话题，通俗易懂的故事降低了观影门槛，家庭中几代人的矛盾冲突，更具有大众情感共鸣。《气球》想要探讨的主旨则是信仰与现实如何抉择的普遍困境。可以说，《气球》的普世价值，是这部电影能够走向更多观众的关键。





同时，电影幕后阵容实力强大，摄影指导吕松野，剪辑指导廖庆松、金镝，声音指导杜笃之、吴书瑶等多位业内资深人士参与，更有已故伊朗电影大师阿巴斯的御用作曲裴曼·雅茨达尼安(Peyman Yazdanian)担纲影片配乐。





高品质的视听体验，也让《气球》屡获国际大奖。电影《气球》曾受邀参加60多个国内外权威电影节，荣获11项电影大奖，专业认可外，也希望这部电影能够在市场上收获更多观众的喜爱。