过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。
01.青春犯罪电影《少女佳禾》定档12.11
由周笋执导，邓恩熙、李感、李依宸、吴国华主演的青春犯罪题材电影《少女佳禾》
发布定档预告，宣布将于12月11日全国上映。
影片讲述13岁初中少女李佳禾无意间撞见三年前害死自己母亲的少年于镭，于是一个少女的秘密复仇计划悄然展开。获第33届金鸡奖最佳中小成本故事片、最佳导演处女作提名，金鸡奖将于本月28日揭晓颁奖结果。
02.章子怡担任海南岛国际电影节大使
章子怡
将担任第三届海南岛国际电影节形象大使，她也录制视频向大家发出邀请：“让我们一同相聚海南，定义下一种可能。”本届电影节将于12月5日-12月12日在海南三亚举办。
01.《后翼弃兵》创Netflix限定剧收看纪录
Netflix宣布《后翼弃兵》
上线4个星期/28天观看用户数为6200万，刷新了旗下限定剧集的观看纪录。该剧10月23日上线，安雅·泰勒-乔伊、玛丽埃尔·海勒、托马斯·布罗迪-桑斯特等出演，斯科特·弗兰克(《金刚狼3》
)打造，根据Watler Tevis所著同名小说改编。
讲述冷战时期，女主角贝丝·哈蒙从小被遗弃在肯塔基州的孤儿院，她发现自己在下棋方面有惊人的天赋，不幸的是，她也对孤儿院给孩子们开的常规镇静剂上瘾了。为了成为国际象棋冠军，她不仅要摆脱药物依赖，还要在男性主导的国际象棋世界与对女性的厌恶做斗争。
02.马克鲁法洛和瑞安雷诺兹演时间穿越电影
“小贱贱”瑞安·雷诺兹将和《怪奇物语》《铁甲钢拳》
导演肖恩·利维将时间穿越电影《亚当计划》。影片讲述成年的男主角回到过去帮助13岁的自己，两人还和他们的老爸发生了一些事。马克·鲁法洛加盟扮演“小贱贱”的爸爸，绿巨人和死侍另类相聚。
项目最早的名称叫《我们的名字叫亚当》
，2012年汤姆·克鲁斯曾想以男主角身份参与，后来不了了之。目前外媒《综艺》报道称，《守丧七日情》
编剧乔纳森·特鲁普重写剧本，天空之舞电影公司负责开发。
03.《猎魔人》曝光圣诞节“打怪”特辑
亨利·卡维尔主演的Netflix奇幻剧《猎魔人 第二季》
为庆祝圣诞节，片方又发布了一款杰洛特打怪物特辑。这一季今年8月复工拍摄，目前仍在制作中。
第二季除了亨利扮演的杰洛特，安雅·夏洛特拉饰演叶奈法，弗蕾娅·艾伦饰演希里公主，其他回归出演的卡司还包括饰演亚斯克尔的乔伊·巴泰，饰蒂莎娅的玛安娜·本灵，以及饰Stregobor的拉斯·米科尔森等人。
4.女子特工片《355》推迟一年上映
杰西卡·查斯坦、黛安·克鲁格、露皮塔·尼永奥、范冰冰、佩内洛普·克鲁兹主演的特工动作片《355》
改档，推迟一年至2022年1月14日北美上映，原定明年1月15日。
该片讲述世界各地各组织的顶级女特工们联合起来，要阻止一个全球性组织获得一种武器，这种武器可能会使原本就不稳定的世界陷入完全的混乱。她们必须克服文化和政治上的分歧，找到彼此的心灵纽带，共同努力。
Netflix宣布退出原创电影《浅草小子》，描写“世界的北野武”的诞生物语！昭和40年代的东京浅草，北野武师从深见千三郎，从此开始了自己的传奇人生！大泉洋扮演深见千三郎，而柳乐优弥将扮演北野武，著名艺人剧团一人担任导演！2021年冬季，Netflix全球上线。