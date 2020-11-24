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讲述冷战时期，女主角贝丝·哈蒙从小被遗弃在肯塔基州的孤儿院，她发现自己在下棋方面有惊人的天赋，不幸的是，她也对孤儿院给孩子们开的常规镇静剂上瘾了。为了成为国际象棋冠军，她不仅要摆脱药物依赖，还要在男性主导的国际象棋世界与对女性的厌恶做斗争。





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