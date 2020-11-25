第33届中国电影金鸡奖来了！

时光网讯





中国金鸡百花电影节创办于1992年，是中国大陆最专业、最具权威性的电影评奖活动之一。中国电影金鸡奖和大众电影百花奖，自2005年起隔年轮流颁发，单数年颁发专业评审制的金鸡奖、偶数年颁发观众投票制的百花奖。从2019年开始，金鸡奖将每年评选一次。





11月的厦门依然温暖，第33届金鸡奖，就在这座美丽的滨海城市举办。