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11月的厦门依然温暖，第33届金鸡奖，就在这座美丽的滨海城市举办。
中国金鸡百花电影节创办于1992年，是中国大陆最专业、最具权威性的电影评奖活动之一。中国电影金鸡奖和大众电影百花奖，自2005年起隔年轮流颁发，单数年颁发专业评审制的金鸡奖、偶数年颁发观众投票制的百花奖。从2019年开始，金鸡奖将每年评选一次。
本月初，第33届中国电影金鸡奖评委会提名名单揭晓（按笔画排序），《少年的你》入围最佳故事片、最佳导演、最佳编剧、最佳男主、女主、男配、女配等11项提名领跑。
今年金鸡奖活动为期4天，比去年少1天，包括电影主题音乐会、提名者表彰仪式、红毯仪式、颁奖典礼。电影主题音乐会暨金鸡奖活动开幕仪式，采取户外举行的方式，定于11月25日晚上在厦门白鹭洲下沉式广场举办。
提名者表彰仪式定于11月27日下午，在厦门闽南大戏院举办，红毯仪式定于11月28日傍晚在厦门会展中心东广场举办，颁奖典礼定于11月28日晚上在厦门海峡大剧院举办。
中国电影金鸡奖将评选最佳故事片、最佳中小成本故事片、最佳儿童片、评委会特别奖、最佳纪录/科教片、最佳美术片、最佳戏曲片，以及最佳编剧、最佳导演、最佳导演处女作、最佳男主角、最住女主角、最佳男配角、最佳女配角、最佳摄影、最佳录音、最佳美术、最佳音乐、最佳剪辑共计19个奖项。