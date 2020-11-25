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"流浪地球:飞跃2020特别版"发定档预告

原班人马再次创作 新增画面以及新特效

2020-11-25 01:07:32 来源：Mtime时光网

新增加11分钟内容的《流浪地球：飞跃2020特别版》，今日发布最新定档预告。
　　时光网讯　由郭帆执导，刘慈欣监制，吴京特别出演，屈楚萧、李光洁、吴孟达、赵今麦领衔主演，屈菁菁、张亦驰、杨皓宇、李虹辰、杨轶、姜志刚、张欢主演。“心”创作、“心”剪辑、“心”视效、 “心”增11分钟内容的《流浪地球：飞跃2020特别版》今日发布定档预告。

　　当曾经让我们热泪盈眶的画面出现在眼前时，不禁想再一次跟着“冒险小分队”一起拯救地球，重拾《流浪地球》带给我们的热血与感动。《流浪地球：飞跃2020特别版》将于11月26日上映。

心重映心创作心视效心剪辑 
镜头全新渲染震撼呈现冒险与感动

　　在今日发布的定档预告中，电影中的新增画面以及新特效初露峥嵘，刘启和韩朵朵的互动展示了在巨大危险下人们积极向上、怀揣希望的生活状态。经过新处理的特效让人眼前一亮，行星发动机有节奏的喷射给人以更强的视觉冲击与震撼。整个预告的核心则是贯穿始终的关键字“心”。用心的创作让电影故事更有魅力，全“心”的视效让电影画面更震撼。精心的剪辑让电影情感更饱满。

　　这是一次全心的重映，据了解这次新增片段是从绿幕素材中选取，重新剪辑加工。同时原片中有一部分特效镜头经过重新渲染反复修改，不仅如此《流浪地球：飞跃2020特别版》全片还由原班人马再次创作，重新经历了一遍完整的后期过程，从剪辑、字幕、声音、特效到调色。

　　这是影片出品方、发行方、导演和众多主创以及幕后人员心意，希望与大家在电影院再次相见，与冒险小分队一起拯救地球。而观众也用自己的方式对电影的上映表示期待，在昨日发布定档消息之后，观众纷纷在社交平台发布“良心”、“想要多刷”、“激动，小破球又回来了”等评论，希望再次走进电影院感受视觉以及心灵上的震撼。

　　为了提振市场，回馈观众，《流浪地球：飞跃2020特别版》发行为惠民放映，票价不高于15元。影片发行方免除所有发行代理费用，影片发行收益将全部捐献。

再现振奋人心再谱激荡感人  
飞跃2020流浪地球共赴未来新希望

　　2020年是特别的一年，大家都有着自己的成长。经历2020年的你也许就像电影中经历重重困难的的刘启一样，“永不放弃”成为了你的人生信条。也许你是韩朵朵，经历了2020年的你已经感受到现实的残酷，开始走出“羽翼”的保护，勇敢的独立面对生活。而经历了2020年的《流浪地球：飞跃2020特别版》也有它的成长，它增加的不止是11分钟的桥段，更是大家面对困难时充满希望的状态。

　　《流浪地球：飞跃2020特别版》是飞跃过2020的流浪地球，它身上带着大家对过去的铭记，同时它也带着人们对未来的希望，就像预告中那句话一样“时间会奖励勇往直前的我们”，只要怀抱希望，只要我们面对困难勇往直前，时间会给予你奖励和回报。

   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 流浪地球 定档预告
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流浪地球：飞跃2020特别版

流浪地球：飞跃2020特别版 (2020)

0.0

导演：郭帆

主演：吴京 屈楚萧

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