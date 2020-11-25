过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。
01.邓超、沈腾主持金鸡奖颁奖典礼
第33届中国电影金鸡奖闭幕式颁奖典礼将于11月28日在中国厦门举行，闭幕式主持阵容将由电影频道主持人蓝羽 、电影人邓超、沈腾共同担任。
01."复联4"导演X荷兰弟新片曝剧照
《谢里》
根据畅销小说改编，汤姆·霍兰德担任主角，《复联4》罗素兄弟担任导演。片中荷兰弟扮演一位严重PTSD的军医，回国后不幸染上了毒瘾，走上了吸毒、负债、抢劫银行的道路，很期待荷兰弟对这种阴暗角色的塑造。本片将于2021年2月26日上映院线，3月12日登陆 Apple TV+ 。
02.梦工场动画《宝贝老板2》曝中字预告
三年前席卷全球的萌娃霸道总裁泰德回归，变身“打工人”，与兄弟蒂姆重返童年，再度开启了一场欢乐又温情的旅程。影片将于2021年北美上映。第一部《宝贝老板》
的故事发生在七岁的男孩蒂姆与闯入自己生活的宝贝公司总裁泰德之间，两人为了挫败狗狗公司的阴谋，最终成为了一家人。
《宝贝老板2》
来到多年之后，全职奶爸蒂姆和财大气粗的泰德再度重逢，他们惊奇地发现家中的新生宝宝蒂娜其实是一名来自宝贝集团的顶尖特工，两人在蒂娜的带领下再次回到孩童时期，协助她找出神秘组织背后的黑暗秘密，一连串的爆笑惊险的故事也随之上演。
03.《后翼弃兵》女主自认长相怪异
近日安雅·泰勒-乔伊
接受英国媒体采访自曝：“我从没觉得自己漂亮，未来也不会这么觉得，我认为自己没有达到可以演电影的漂亮程度。男朋友也警告过我：‘你这么讲，别人会觉得你很混账。’但我觉得自己长相怪异。”
泰勒-乔伊还表示曾因出演简·奥斯汀小说改编电影《爱玛》
而惊恐发作：“我想，我是史上第一个长得丑的爱玛，而这部电影第一句台词就是：‘我美丽、聪明又富有。’”现在她也在练习去接受人们对她外表的赞美：“如果有人说我今天看起来很漂亮，我会回答‘谢谢你’。”
4.科幻剧《太空无垠》第六季为最终季
亚马逊太空科幻剧《苍穹浩瀚》
将完结：该剧最新曝光获续订第6季，也将是最后一季。原卡司之一卡斯·安瓦尔因面临性行为不端指控而不会回归最终季。
该剧第5季今年12月16日上线。
西川美和导演首度在原案小说的基础上，把故事舞台换到35年后的现在，并进行了详细的取材调查后完成的电影作品。
这是一部关于“社会与人”的问题作，役所广司、长泽雅美、仲野太贺主演。荣获第56届芝加哥国际电影节观众大赏&最佳表演奖（役所广司）日本国内将于2021年2月11日公映！
02.韩国首尔举行杨德昌电影展