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第33届中国电影金鸡奖闭幕式颁奖典礼将于11月28日在中国厦门举行，闭幕式主持阵容将由电影频道主持人蓝羽 、电影人邓超、沈腾共同担任。

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预告片 西川美和导演首度在原案小说的基础上，把故事舞台换到35年后的现在，并进行了详细的取材调查后完成的电影作品。





这是一部关于“社会与人”的问题作，役所广司、长泽雅美、仲野太贺主演。荣获第56届芝加哥国际电影节观众大赏&最佳表演奖（役所广司）日本国内将于2021年2月11日公映！