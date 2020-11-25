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《赤狐书生》 曝久石让配乐特辑

加入罕见乐器哨笛 组建39人的交响乐团

2020-11-25 10:36:03 来源：Mtime时光网

首次配乐中国奇幻电影，久石让透露，他还加入了哨笛这个配乐中罕见的乐器。

久石让配乐特辑

      时光网讯 继“胡巴之父”许诚毅监制之后，《赤狐书生》再曝重磅幕后主创。音乐大师久石让为电影原创了全片配乐。

      电影《赤狐书生》由江志强监制，宋灏霖、伊力奇执导，陈立农、李现双男主领衔主演，将于12月4日上映，电影预售活动已全面开启。

      友情的旋律，也是久石让创作的重要部分。电影中，书生陈立农进京赶考，狐妖李现联合群妖设下连环计。本想杀人取丹，却被书生赤诚之心打动，成为了最好的朋友。这其中有一路同行，用心算计的有趣，也有为彼此付出真心的感动。导演伊力奇说，“久石让给每一段友情的变化，做出了不一样的体现，一定能触动到每个人的内心”。

      “大家最喜欢的久石让的音乐，都是从奇幻电影中出来的”，江志强表示，这也是久石让是配乐最佳人选的原因之一。《赤狐书生》中，妖鬼众多，形态各异，又充满趣味。久石让也表示，很喜欢电影中的特效制作，他为此组建了39人的交响乐团，用音乐来为奇幻世界增添魅力。

      首次配乐中国奇幻电影，久石让透露，他还加入了哨笛这个配乐中罕见的乐器，“它的音色和电影中的中国元素很贴近，能很好地表现出电影中温暖、动人的情感。”因为疫情原因，久石让与主创团队一直保持着密切的线上交流。久石让也评价说，“虽然面临现实上的困难，但开始创作后没有一丝犹豫，非常顺利。这次电影中的音乐比重很大，画面和音乐相得益彰，我自己也非常满意。”

   编辑：羊羊

关键词： 赤狐书生
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赤狐书生 (2020)

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