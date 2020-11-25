

大雄保护小啾





超豪华阵容！

人气演员木村拓哉、渡边直美献声





作为哆啦A梦系列50周年的纪念作品，《哆啦A梦：大雄的新恐龙》拥有超豪华的幕后阵容，在配音方面除了动画《哆啦A梦》御用声优班底水田山葵、大原惠美、嘉数由美、关智一、木村昴之外，还特别邀请备受中国影迷喜爱的日本国民男神木村拓哉与超人气演员、模特渡边直美参与配音。





此次木村拓哉配音的神秘男子吉尔能够在猿猴、蝙蝠和人类三种形态间自由转换，从哆啦A梦和大雄一行人来到白垩纪起就一直密切关注着他们的行踪，他究竟是敌是友，看来还得在影片中一探究竟了。此前木村拓哉曾为动画中的角色配音，声音充满魅力，迷倒万千少女，相信此次他同样会奉献出令人惊艳的声音表演。









大雄给小恐龙喂药

渡边直美配音的时间巡逻队警察娜塔莉则是严格遵守历史进程、秉公执法的存在，为确保时间的正轨走向，她将阻止大雄和伙伴们拯救恐龙，他们之间又会发生什么样的故事呢？

在制作方面影片不仅邀请了刷新本系列最高票房记录的《哆啦A梦：大雄的金银岛》的导演今井一晓与编剧川村元气再度联手，还联动了日本摇滚乐队Mr.Children献唱主题曲。如此豪华阵容的50周年纪念之作，诚意十足的为所有观众献上来自童年的感动。



哆啦A梦和大雄





50年不变的陪伴！

《哆啦A梦》给观众更多惊喜感动





《哆啦A梦：大雄的新恐龙》是纪念哆啦A梦诞生50周年的剧场版，哆啦A梦已经陪伴了我们50个年头，近些年《哆啦A梦》系列剧场版的连续引进，也让观众养成了年年看《哆啦A梦》的习惯，今年剧场版定档的消息一出，立刻受到网友们的高度关注与讨论，让观众纷纷表示：“无比期待！今年也要看哆啦A梦！”，“想马上看到哆啦A梦！”。



神秘男子吉尔





这部剧场版片名致敬了1980年的第一部《哆啦A梦》的同时，将会带给观众全新的冒险故事，大雄与伙伴们回到白垩纪寻找双生恐龙的同伴，凶猛的食肉恐龙、分不清是敌是友的神秘猿人使得这场远古时代的冒险困难重重。





影片的一大亮点正是大雄的成长与蜕变，我们能在本片中认识到一个全新的大雄，他变得更努力、更有责任心、更坚强。能共同见证大雄的成长，让观众在感动之余更有耳目一新的感觉。

影片讲述了大雄和小伙伴们乘坐时光机回到白垩纪，开启大冒险，为可爱的双生恐龙小啾和小咪寻找同伴的故事。值得一提的是，影片还邀请日本国民男神木村拓哉与超人气演员渡边直美倾情献声参与配音，值得期待。