《沐浴之王》开启全国校园路演活动，导演易小星与白客共同现身。

时光网讯 11月24日，喜剧电影《沐浴之王》“洗掉一年不开心”全国校园路演正式开启。导演易小星携白客现身首站哈尔滨，传递今年冬日最温暖的笑容，而“万万兄弟”合体同框更令现场同学感叹“爷青回”。《沐浴之王》由易小星执导，彭昱畅、乔杉领衔主演，卜冠今、苇青主演，金世佳友情出演。





电影讲述了彭昱畅饰演的肖翔意外失忆后，从公子哥变为搓澡工，并在乔杉饰演的周东海的指导下苦练搓澡技艺，想要成为一代“沐浴之王”的欢笑故事。12月11日，用欢声笑“浴”洗掉一年不开心。







白客





白客借防脱洗发水调侃易小星

“洗具”版你划我猜引爆全场





电影以喜剧故事为剧本核心，以传播东方传统沐浴文化为创作基点，可以说是一部实打实的“喜剧+洗具”的喜剧二次方电影。此次，导演易小星和友情客串白客来到作为沐浴搓澡重镇的哈尔滨进行首站路演，现场气氛颇为热烈，欢迎条幅尽显东北式幽默感，“你或许看过哈尔滨的冰雕，但你肯定没领略过《沐浴之王》的沙雕”、“你看天上的这片云，像不像《沐浴之王》里的搓澡巾”。







大合影





易小星、白客在现场分享了关于电影“沐浴搓澡”题材创作的炽热情感，导演易小星坦言身为南方人，第一次体验搓澡的经历特别难忘，也感受到浓浓的中国沐浴文化，这样的传统手艺从没人拍过，所以有了拍《沐浴之王》的想法。演员白客表示，“以前经常搓澡，会让人身心都非常放松”。





路演现场，两人与观众进行了一场特别的“洗具”版你划我猜游戏，由易小星白客比划“洗具”词卡，现场同学进行盲猜。浴盐、搓澡巾、小黄鸭玩具……两位主创滑稽搞怪的“洗具”词卡模仿，引得现场欢笑不断，尤其白客比划“防脱洗发水”时，调侃“这是导演最不需要的东西”，瞬间“搓”中观众爆笑神经。







导演易小星





易小星白客欢笑回忆杀

“万万兄弟”和“澡堂兄弟”声画碰撞喜感足





易小星、白客“万万兄弟”惊喜同框，更现场重配电影剧情版预告片，由易小星配音彭昱畅角色，白客配音乔杉角色，完美默契度一如当年，使得“万万兄弟”和“澡堂兄弟”的声画组合，碰撞出全新欢笑的火花，兄弟澡堂的欢乐故事，在易小星、白客的配音演绎下颇有“万万”风格，呈现出别开生面的喜感，欢笑回忆杀重现了“逝去的青春”。







导演易小星和白客





导演易小星透露，白客虽是友情客串却非常重要，他是《沐浴之王》开场出现的第一个角色，给这部电影定下了欢乐的基调，“即使这次白客不是电影的主演，也要成为电影的主旋律”。





白客则表示，这次有点没演过瘾，不过很高兴万万兄弟这些年一直感情不变，以后还会继续合作下去。“万万兄弟”再次同框，收获现场粉丝的真情告白。有粉丝表示，“你们还在坚持拍片，我感觉我的青春一直没走远”。相信此次“万万兄弟”的合力创作，一定会为观众们带来不一样的惊喜。













编辑：甄甏甏