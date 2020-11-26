过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。
01.张艺谋《一秒钟》今日在京举行首映活动
张艺谋
导演的新片《一秒钟》
在金鸡奖开幕放映取消后，并没有改档。该片官方微博昨日发布消息称“谣言止于智者，本周五，电影院见珍惜每个《一秒钟》”。据悉，今日该片将在北京中国电影资料馆举行首映活动，张艺谋将出席，该片还会在多家影院举办放映会。有网友爆料北京某影城所购买的《一秒钟》场次取消被退票，经媒体求证是该影城即将关闭，全国其他影院都在正常预售该片。
02.《哥斯拉大战金刚》有可能上线流媒体
《好莱坞报道者》报道，业内人士透露Netflix报价超过2亿美元想买下《哥斯拉大战金刚》
，但是华纳传媒阻止了这笔交易并准备在自己旗下的HBO Max上线。本片由传奇影业和华纳兄弟联合出品，前者投资占75%，后者虽然份额仅1/4但是有权决定发行。传奇影业对此消息进行回应，华纳兄弟发言人称影片目前仍计划明年5月在院线公映。
03.锤哥动作片《惊天营救2》明年开拍
今年4月克里斯·海姆斯沃斯
主演、萨姆·哈格里夫、乔·罗素监制的动作片《惊天营救》
在Netflix上线，4个星期内9900万订阅用户观看了该片，成为有史以来最受欢迎的Netflix原创电影。影片改编自小说，续集已获得Netlflix批准，乔·罗素近日跟媒体透露，续集将于明年开拍，故事是后传还是前传暂时保密。《惊天营救》的结尾锤哥中枪掉入河中，生死未卜。
04.《蝙蝠侠》新片场照“蝙蝠洞”曝光
正在英国拍摄的罗伯特·帕丁森
版《蝙蝠侠》
曝光新片场照，老爷的基地——巨大的蝙蝠洞正在搭景，影片将于2022年3月4日上映。
01. 足球明星马拉多纳去世享年60岁
当地时间11月25日上午，阿根廷传奇球星迭戈·马拉多纳
于家中突发心脏骤停去世，享年60岁。阿根廷总统府发布公告，阿根廷全国进入为期三天的哀悼期。82岁的贝利等足坛名宿纷纷发文悼念。
中国动画《罗小黑战记》
（日语配音版）在日本上映后票房超预期，上映第三周末再收票房4765万日元（约300万人民币），较前一周末大幅逆跌20%，逆袭本土动画《寻找见习魔女》，升至周末前五。截至周日，《罗小黑战记》日本累计票房已达2.1亿日元（约合1320万元人民币）。《罗小黑战记》在日本影迷中收获颇多好评，制作形式以及故事元素都得到日本动画行业的认可，也是近几年在日本表现最好的中国电影之一。