2020-11-26 09:26:46 来源：Mtime时光网
编辑：羊羊
Tao Zhao
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Denzel Washington
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Alexstaytrue
2分钟前
赵涛能在西方媒体里获得这么高的评价，当然是因为贾樟柯的电影。而贾樟柯的电影在西方受欢迎，可能是西方只爱看市井的、陈旧的、发展中的中国面貌，这才是他们眼里的中国。
发条橙2001
10分钟前
这个评选依据是什么呢？感觉好像不沾边的人也凑一块
家庭娱乐
20分钟前
黑黄占一半，不愧是《纽约屎报》
虚空公子
1小时前
科长的女主角如果不是赵涛，相信会好看的多的多。因为不管她适不适合角色科长都让她来演，好几部电影里塑造的角色完全没有说服力。
十郎还是那个春天
这特么什么排名？全度妍会比金敏喜差？
152****6579_54137767
其实没什么意义，美国人选的，当然大部分是美国人，其他国家随便选一两个充个数而已！
西林游虾
2小时前
厉害了，唯一入选~
大懒虫_139908900
瞎排的吗？韩国那个女的不是经常演三级片吗？
增加12分钟时长 只发行数字3D版
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