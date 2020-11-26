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“21世纪最伟大演员”评选赵涛排第八

丹泽尔·华盛顿登顶 宋康昊等亚洲演员入围

2020-11-26 09:26:46 来源：Mtime时光网

赵涛出演了导演贾樟柯的大多数电影，代表作包括《江湖儿女》《山河故人》《三峡好人》等。
      时光网讯 日前，《纽约时报》评选出21世纪迄今为止最伟大的25位演员。

      丹泽尔·华盛顿、伊莎贝尔·于佩尔、丹尼尔·戴-刘易斯占据前三名，中国女演员赵涛位列第八名。



      赵涛出演了导演贾樟柯的大多数电影，代表作包括《江湖儿女》《山河故人》《三峡好人》等。

   编辑：羊羊

关键词： 丹泽尔·华盛顿 赵涛 宋康昊
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赵涛

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