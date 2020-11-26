第二届蓝星球科幻电影周将于2020年12月1-6日在江苏省南京市牛首山举行。





蓝星球主海报曝光 以科幻叩问时代主题





作为中国第一个科幻电影节，蓝星球旨在以国际视野、跨界思维，以科幻探索中国电影的表达空间，尤其在2020年疫情席卷全球、改变人类未来的时代背景之下，蓝星球将今年主题定为“共情”。











本届蓝星球的主海报名为“宇宙和弦”，纹理初看如中国水墨晕染，细看则是从宇宙深处扩散开来的无数宇宙弦，交叠汇聚于蓝星球。在这颗蔚蓝色的星球上，全人类的心以同频率共振，互助、包容、反思、前瞻，共同应对未来的挑战。正应和了本届蓝星球科幻电影周的主题“共情”。





陆川领衔评审团 王红卫作为年度创作导师 探索科幻的多元影像











蓝星球组委会公布了本届电影周评委会阵容，中国著名导演陆川领衔主竞赛单元评审团，评委会成员包括著名制片人叶宁、国际顶级特效艺术家吉姆·瑞吉尔、艺术家曹斐、科幻作家韩松等，多元而跨界的评委阵容将为今年的评审带来更多有趣的角度。















而金牌策划、监制王红卫，去年就作为主竞赛单元评委来到了首届蓝星球，这一次，王红卫的身份是创投评委会主席+年度创作导师，统筹今年蓝星球创投评审工作并为青年电影创作者提供整体的创作指导，来自中影股份、腾讯影业、华纳中国的诸位资深制片人，将和来自科普作协和院线的专家一起组成“创投评审矩阵”，为本届蓝星球创投进行全新角度评估点评。





第二届蓝星球日程曝光 科幻是影像、对话，也是生活方式





在疫情席卷全球、时代面临巨变之下，蓝星球积极探索科幻对于时代的意义从今年2月和9月蓝星球在柏林和威尼斯展映分享中国科幻电影，到本届蓝星球的活动日程上，出现了意想不到的活动环节。





今年蓝星球推出了“蓝星球48科幻电影极限赛”，从12月1-2日两天，8支队伍将用48个小时完成科幻短片的创作、拍摄和制作，这将是对于科幻电影的一种挑战极限的全新尝试。





今年推出的“赛博星球跑”，更是将科幻、电影与运动健康生活方式结合在一起，资深电影人同时也是资深户外越野跑者关雅荻发起并组织，邀请专业户外跑者与蓝星球嘉宾、科幻爱好者一起奔跑，将科幻对于未来的展望与进取与健康的生活方式结合起来。





华语顶级导演、雨果奖科幻作家、国际科技文化预言大神、中国唯一卡尔萨根获得者在疫情改变人类命运下的风云对话；文学、动漫、游戏、电影各界创作者，前所未有地讨论科幻创作的艺术本质，为中国科幻文本寻找新的突破，都将成为今年蓝星球的重要能量输出。





2020年12月，在南京，蓝星球要以科幻，探索电影、科学以及艺术的未来。













